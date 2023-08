Jeux olympiques : avec ses stars NBA, les Bahamas explosent Cuba

Et si les Bahamas allaient aux Jeux olympiques ? Pour cela, il faudra remporter le tournoi pré-olympique qui vient de débuter en Argentine, et après la démonstration de lundi soir, c’est tout sauf atypique ! Opposés à Cuba, les Bahamas n’ont pas manqué leurs débuts dans la compétitions en s’imposant 109-68 ! Les stars NBA ont été à la hauteur avec 24 points pour Buddy Hield, 22 points et 10 rebonds pour Deandre Ayton, et 17 points pour Eric Gordon, qui bénéficie d’une dérogation pour jouer avec cette sélection.

« Je suis ici pour essayer d’amener cette équipe aux Jeux olympiques », a déclaré Gordon. « C’est l’objectif principal. Nous ne pouvons pas nous contenter d’une seule victoire et nous allons nous efforcer de gagner de plus en plus de matches. »

Pour Ayton, il y avait surtout de l’émotion à l’idée de porter le maillot de son pays dans une grande compétition. « C’était incroyable et c’était du plaisir. C’est un sentiment très émouvant » a réagi le pivot des Suns. « Il y a tant de Bahaméens, tant de grands joueurs qui poursuivent le même objectif et qui comprennent l’opportunité qui nous est offerte. C’est très important. Cela ne dépend que nous pour aller le plus loin possible. C’est vraiment un privilège et un honneur de porter le maillot des Bahamas sur le torse et de savoir que l’on représente son pays. »

Avant la prochaine rencontre face à l’Argentine, qui joue à domicile, Hield partage sa joie de jouer avec Ayton. « Le basket devient facile lorsque vous jouez avec un grand comme ça. Son talent est inégalé. Cela ne s’apprend pas. On veut tous jouer avec quelqu’un comme ça, et il facilite les choses pour tout le monde. »

Crédit photo : FIBA.com

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 Total 303 31 59.7 26.3 75.5 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.