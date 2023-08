Team USA ? Un rêve de gosse pour Tyronn Lue !

La carrière de Tyronn Lue en tant que joueur puis coach peut se résumer à une succession d’opportunités qui se sont présentées à lui et qu’il a su saisir. Qu’il s’agisse de ses débuts aux Lakers aux côtés de Shaq et Kobe, son arrivée à Washington où il a pu côtoyer Michael Jordan, et ce jusqu’à sa promotion comme assistant puis coach à Cleveland l’année du titre, en 2016, ou plus récemment avec les Clippers.

L’histoire s’est un peu répétée pour lui concernant son arrivée au sein du staff de Team USA puisque c’est Monty Williams qui avait été sollicité à la base. Mais le nouveau coach des Pistons a dû décliner l’invitation en raison des problèmes de santé de sa femme et Grant Hill, le GM de la sélection américaine, s’est alors tourné vers Tyronn Lue pour compléter un staff pour le moins étoffé, aux côtés de Steve Kerr, Erik Spoelstra et bien d’autres.

« Monty a eu ses soucis et Steve Kerr et Grant Hill m’ont tout de suite appelé pour me demander si j’aimerais faire partie de l’équipe. J’ai répondu : « Vous êtes sérieux ? » C’est un rêve qui devient réalité. Avoir l’opportunité d’entraîner Team USA, d’être entouré de grands joueurs et d’un staff formidable, c’était une évidence pour moi. Je me sentais mal pour Monty, mais il m’a appelé et m’a dit que j’allais vivre une expérience formidable », a-t-il déclaré depuis Abu Dhabi, où les Américains prennent part à la dernière étape de leur préparation.

Tyronn Lue, l’opportuniste

A travers les âges, Team USA continue de faire rêver le monde entier et même les plus grands techniciens de la NBA comme Tyronn Lue, gamin à l’époque de la « Dream Team » de 1992, avait gardé ce rêve dans un coin de sa tête. Et voilà que 31 ans après l’épisode barcelonais, c’est à lui de reprendre le flambeau.

« Je pense que c’est un honneur. On grandit en regardant le basket, l’équipe olympique, la Dream Team, et on veut toujours jouer pour ces équipes. Je n’étais pas assez bon, mais c’est incroyable d’avoir l’opportunité de représenter mon pays à quelque titre que ce soit », a-t-il ajouté.

Après avoir côtoyé les meilleurs et gagné avec eux, comme joueur puis coach, Tyronn Lue sait qu’il pourra apporter son expérience des grands rendez-vous, mais aussi sa capacité à entraîner des stars.

« J’ai eu la chance de jouer avec beaucoup de grands joueurs. Vous pouvez voir ce qu’ils font, s’aguerrir et voir comment leur travail acharné se traduit dans le basket et en dehors du terrain. Et quand vous gagnez, brandir le trophée à la fin de l’année est tellement satisfaisant, gratifiant. Il n’y a rien de tel, et j’espère que nous pourrons le faire ici », a-t-il conclu.