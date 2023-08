LaMelo Ball présente la MB.03 « Joker »

La MB.03 poursuit tranquillement sa montée en puissance en espérant que celle-ci soit conjuguée au retour en force de LaMelo Ball sur les terrains à la rentrée. Le meneur des Hornets, qui avait déjà affiché son prochain modèle signature lors de son passage à Paris en juin dernier, a cette fois présenté un nouveau coloris qui devrait être nommé « Joker ».

Dans la lignée des modèles « flashy » qui ont fait le succès de la collection «MB » de Puma, ce coloris offre plusieurs tons de violet et rose pour habiller sa tige, le tout complété par une semelle en rose et vert fluo qui ne passe pas inaperçue.

La MB.03 devrait sortir au cours du dernier trimestre 2023. Voici donc ces quelques clichés dans l’attente de l’annonce d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Freak 5 Made in Sepolia, la toute nouvelle paire signature de Nike et Giannis Antetokounmpo. La paire promet des départs explosifs et un amorti dynamique, pour pourquoi pas s’approcher des superpouvoirs du Freak ! Livraison et retour offert dès 100€ d’achat