Robert Covington veut oublier la saison passée

C’est bien simple : jamais dans sa carrière, démarrée en 2013, Robert Covington n’avait aussi peu joué que la saison dernière, conclue à titre personnel avec une petite moyenne de 16 minutes par match chez les Clippers (pour 6 points, le plus faible total de sa carrière depuis sa saison rookie). Alors forcément, « RoCo » est amer…

« Je n’ai rien retenu de la saison dernière, puisqu’elle ne s’est pas déroulée comme je l’avais espéré. Donc je n’en retiens rien. Je tourne la page, et je me concentre sur une nouvelle année. C’est ma mentalité », a en effet déclaré l’ailier de 32 ans, sans filtre. « Il n’y a pas grand-chose à en dire, et à vrai dire je n’en ai parlé avec personne. J’ai mis tout ça derrière moi, et j’avance. Je ne morfonds pas, ça s’est passé, c’est comme ça. Il faut avancer. »

Aucun contact avec Tyronn Lue…

Bloqué derrière Paul George, Kawhi Leonard, Nicolas Batum, Marcus Morris ou encore Terance Mann dans la hiérarchie des ailiers du club californien, Robert Covington s’est ainsi retrouvé comme le grand oublié des plans de Tyronn Lue, avec lequel le contact est d’ailleurs pour le moment rompu…

« Si on discute, on discute. Si on ne discute pas, tant pis. Je me concentre sur ce que je peux contrôler », ajoute l’ancien « 3-and-D » des Sixers. « Mais en tout cas, je n’ai pas parlé à [Lue] depuis la fin de la saison. »

Une drôle de situation, qui semble pouvoir seulement se débloquer avec un départ, d’autant que les Clippers ont encore recruté des ailiers cet été (KJ Martin et le rookie Kobe Brown)… L’intéressé est en tout cas très revanchard.

« On verra ce qui se passera. Personnellement, j’ai un esprit de revanche. Ma situation l’an passé m’a mis dans une position de revanchard. Je veux les forcer à me faire jouer, donc je bosse encore plus », conclut-il ainsi. « Revenir encore plus fort, c’est la mentalité […] Je ne me décourage pas. Je continue à faire ce que j’ai à faire. »

En attendant, sans doute, un transfert ces prochains mois vers une situation plus favorable… Pourquoi pas aux Sixers si les Clippers parviennent à attirer James Harden.

Robert Covington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 HOU 7 5 42.9 36.4 0.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 2.3 2014-15 PHL 70 28 39.6 37.4 82.0 0.9 3.6 4.5 1.5 2.7 1.4 1.8 0.4 13.5 2015-16 PHL 67 28 38.5 35.3 79.1 1.0 5.3 6.3 1.5 3.5 1.6 2.1 0.6 12.8 2016-17 PHL 67 32 39.9 33.3 82.2 1.4 5.1 6.5 1.5 3.0 1.9 2.0 1.0 12.9 2017-18 PHL 80 32 41.3 36.9 85.3 0.7 4.7 5.4 2.0 3.0 1.7 1.6 0.9 12.6 2018-19 * All Teams 35 34 43.1 37.8 76.4 0.8 4.7 5.5 1.3 3.6 2.1 1.3 1.3 13.3 2018-19 * MIN 22 35 43.3 37.2 77.3 1.0 4.8 5.7 1.5 3.7 2.3 1.1 1.1 14.5 2018-19 * PHL 13 34 42.7 39.0 73.9 0.5 4.6 5.2 1.1 3.5 1.9 1.7 1.8 11.3 2019-20 * All Teams 70 31 42.2 33.5 79.8 0.9 5.7 6.6 1.3 3.1 1.6 1.5 1.3 12.4 2019-20 * MIN 48 29 43.5 34.6 79.8 0.8 5.2 6.0 1.2 3.1 1.7 1.5 0.9 12.8 2019-20 * HOU 22 33 39.2 31.5 80.0 1.2 6.8 8.0 1.5 3.3 1.6 1.4 2.2 11.6 2020-21 POR 70 32 40.1 37.9 80.6 0.9 5.8 6.7 1.7 2.8 1.4 0.9 1.2 8.5 2021-22 * All Teams 71 27 42.0 37.8 84.1 0.8 4.7 5.5 1.3 2.7 1.5 1.1 1.3 8.5 2021-22 * POR 48 30 38.1 34.3 83.3 0.9 4.9 5.7 1.4 2.8 1.5 1.2 1.3 7.6 2021-22 * LAC 23 22 50.0 45.0 84.8 0.8 4.3 5.1 1.0 2.5 1.3 0.7 1.2 10.4 2022-23 LAC 48 16 44.5 39.7 75.0 0.7 2.8 3.5 1.2 1.8 0.8 0.7 0.7 6.0 Total 585 29 40.8 36.2 81.1 0.9 4.7 5.6 1.5 2.9 1.5 1.5 1.0 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.