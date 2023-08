Pau Gasol : « J’ai eu beaucoup de chance d’avoir Kobe comme coéquipier, comme mentor, comme grand frère »

Si Kobe Bryant était encore de ce monde, nul doute que Pau Gasol l’aurait choisi pour son entrée au Hall Of Fame. L’Espagnol a finalement opté pour Toni Kukoc, avec qui il n’a jamais joué, mais dans le LA Times, il révèle que c’était l’une de ses idoles. Car jusqu’à 19 ans, l’aîné des Gasol jouait ailier, et il était fin. Comme l’ancien ailier des Bulls.

« En grandissant, et même s’il était gaucher, l’une de mes idoles était Toni Kukoc et il me fait l’honneur de me présenter [au Hall Of Fame]. Il était jeune, n’avait peur de rien, malin… Il mesurait 2m05, 2m07, 2m08. C’était autour de cette taille » répond Gasol.« C’était un joueur qui jouait au large. Il tirait à 3-points. Il était très talentueux et il a joué pour les Bulls dans les années 90, qui étaient évidemment l’équipe de la décennie, avec MJ, Scottie et les autres. Si Michael était l’homme des années 90, qui a transcendé le basket-ball, Toni était l’Européen, le maigre. J’ai joué ailier jusqu’à l’âge de 19 ans. J’étais maigre aussi. Je savais dribbler, passer, créer, tirer… C’était donc un gars que j’admirais en grandissant. Ensuite, on commence évidemment à s’intéresser à d’autres joueurs. On commencer à regarder les meilleurs ailiers-forts, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais Michael et Toni étaient les gars que j’idolâtrais le plus ».

Uni pour la vie avec la famille de Kobe

Si Kobe n’était pas son idole, le pivot espagnol rappelle combien son ami et coéquipier a changé sa carrière. « Il a joué un rôle essentiel et je pense qu’il s’agit d’un rôle vraiment unique » assure Gasol. « Il est sans aucun doute l’un des joueurs qui m’a fait le plus progresser. Il m’a poussé à devenir non seulement l’un des meilleurs ailiers-forts de la ligue, mais aussi à le faire tous les soirs pendant tout notre parcours ensemble. J’ai eu beaucoup de chance de rejoindre les Lakers à ce moment-là, d’avoir Kobe comme coéquipier, comme mentor, comme grand frère. Il va me manquer énormément samedi, comme il me manque régulièrement. Il est évident que lorsque vous recevez ce type d’honneur et qu’une personne a joué un rôle si important dans votre réussite, vous aimeriez qu’il soit là ».

Celles qui seront là, c’est sans doute Vanessa Bryant, et les soeurs de Gianna, décédée avec son père dans l’accident d’hélicoptère. Pau Gasol reste très proche de la veuve de Kobe et leurs filles.

« C’est un privilège. Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir avoir une relation aussi étroite, une relation familiale en fait, avec Vanessa, Natalia, Bianka et Capri et de passer du temps ensemble, d’être une famille, d’être un oncle pour ces filles, d’être un frère pour Vanessa » conclut Gasol. « C’est très spécial. Très spécial. C’est quelque chose qui est cher à mon cœur, au cœur de ma famille aussi. Vanessa est évidemment la marraine de notre fille, Elisabet Gianna. C’est pour toujours. C’est pour toujours pour moi. C’est pour la vie. C’est un véritable amour, un amour unique, qui a été renforcé par Kobe ».

Pau Gasol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 MEM 82 37 51.8 20.0 70.9 2.9 6.0 8.9 2.7 2.4 0.5 2.7 2.1 17.6 2002-03 MEM 82 36 51.0 10.0 73.6 2.3 6.4 8.8 2.8 2.7 0.4 2.6 1.8 19.0 2003-04 MEM 78 32 48.2 26.7 71.4 2.6 5.1 7.7 2.5 2.4 0.6 2.4 1.7 17.7 2004-05 MEM 56 32 51.4 16.7 76.8 2.3 5.0 7.3 2.4 2.6 0.7 2.5 1.7 17.8 2005-06 MEM 80 39 50.3 25.0 68.9 2.4 6.5 8.9 4.6 2.3 0.6 2.9 1.9 20.4 2006-07 MEM 59 36 53.8 27.3 74.8 2.5 7.3 9.9 3.4 2.3 0.5 2.8 2.1 20.8 2007-08 * All Teams 66 36 53.4 25.0 80.7 2.4 6.0 8.4 3.2 2.1 0.5 1.9 1.5 18.9 2007-08 * MEM 39 37 50.1 26.7 81.9 2.4 6.4 8.8 3.0 2.2 0.4 2.1 1.4 18.9 2007-08 * LAL 27 34 58.9 0.0 78.9 2.3 5.6 7.8 3.5 2.0 0.5 1.6 1.6 18.8 2008-09 LAL 81 37 56.7 50.0 78.1 3.2 6.4 9.6 3.5 2.1 0.6 1.9 1.0 18.9 2009-10 LAL 65 37 53.6 0.0 79.0 3.7 7.6 11.3 3.4 2.3 0.6 2.2 1.7 18.3 2010-11 LAL 82 37 52.9 33.3 82.3 3.3 6.9 10.2 3.3 2.5 0.6 1.7 1.6 18.8 2011-12 LAL 65 37 50.1 25.9 78.2 2.8 7.6 10.4 3.7 2.0 0.6 2.2 1.4 17.4 2012-13 LAL 49 34 46.6 28.6 70.2 2.3 6.3 8.6 4.1 1.9 0.5 2.1 1.2 13.7 2013-14 LAL 60 31 48.0 28.6 73.6 2.1 7.6 9.7 3.4 2.1 0.5 2.4 1.5 17.4 2014-15 CHI 78 34 49.4 46.2 80.3 2.8 9.0 11.8 2.7 1.9 0.3 2.0 1.9 18.5 2015-16 CHI 72 32 46.9 34.8 79.2 2.2 8.9 11.0 4.1 2.1 0.6 2.3 2.0 16.5 2016-17 SAN 64 25 50.2 53.8 70.7 1.7 6.2 7.8 2.3 1.7 0.4 1.3 1.1 12.4 2017-18 SAN 77 24 45.8 35.8 75.6 1.7 6.4 8.0 3.1 1.6 0.3 1.4 1.0 10.1 2018-19 * All Teams 30 12 44.7 46.2 70.0 0.7 3.8 4.6 1.7 1.0 0.2 0.5 0.5 3.9 2018-19 * SAN 27 12 46.6 50.0 71.1 0.8 3.9 4.7 1.9 1.0 0.2 0.5 0.5 4.2 2018-19 * MIL 3 10 16.7 33.3 50.0 0.0 3.3 3.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.3 1.3 Total 1226 33 50.7 36.8 75.3 2.5 6.7 9.2 3.2 2.2 0.5 2.2 1.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.