New York : au tour d’Immanuel Quickley d’être prolongé ?

C’est le signe des temps qui changent : autrefois organisation dysfonctionnelle, New York est aujourd’hui, sous Leon Rose, une franchise qui tourne bien, qui construit son effectif de manière cohérente et qui prône la stabilité.

Au sortir d’une bonne campagne 2022/23, marquée par une qualification au deuxième tour des playoffs pour la première fois depuis 2013, les Knicks tiennent ainsi (enfin) un cap défini, en faisant confiance à leur noyau de joueurs majeurs sur le moyen terme : Jalen Brunson et Julius Randle sont sous contrat jusqu’en 2025 (potentiellement jusqu’en 2026 s’ils activent leur « player option »), Mitchell Robinson jusqu’en 2026, RJ Barrett et Donte DiVincenzo, recruté cet été, jusqu’en 2027, et Josh Hart, tout récemment prolongé, jusqu’en 2028.

Immanuel Quickley, indispensable à New York

À ce noyau de joueurs majeurs devrait prochainement s’ajouter Immanuel Quickley, le sixième homme des Knicks. La rumeur n’est pour le moment pas encore concrète, mais Ian Begley de SNY assure que cela ne devrait être qu’une formalité à « Big Apple », tant « IQ », au même titre que les titulaires, est indispensable à New York.

Notre confrère précise qu’un accord devrait être trouvé en septembre, avant la prochaine saison. Pourquoi ? Car les Knicks veulent éviter qu’Immanuel Quickley ne teste le marché l’été prochain en tant que free agent protégé, et ne signe une « offer sheet » à un prix que la franchise ne pourrait / voudrait peut-être pas égaliser… En d’autres termes, un accord dès cet été permettrait aux Knicks de garder la main sur le tarif de ce nouvel accord.

Drafté en 25e position de la Draft 2020 à sa sortie de Kentucky, Immanuel Quickley est monté en puissance dans la rotation de Tom Thibodeau au fil de ses trois premières saisons, jusqu’à s’imposer la saison passée comme le deuxième meilleur sixième homme de la ligue, derrière Malcolm Brogdon, vainqueur du trophée.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 64 19 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NYK 78 23 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NYK 81 29 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.1 1.0 1.2 0.2 14.9 Total 223 24 41.6 36.7 85.9 0.5 2.7 3.2 3.1 2.0 0.7 1.2 0.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.