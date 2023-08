Meilleur rebondeur de la G-League avec 13.5 prises par match, Jayce Johnson a décroché une invitation au camp des Warriors. Il ne sera pas dépaysé puisqu’il évoluait la saison aux Santa Cruz Warriors, et The Athletic annonce qu’il aura pour objectif de décrocher l’un des deux « two-way contract » encore disponibles.

Agé de 26 ans, Johnson est un vrai pivot, à l’ancienne, et c’est un profil qu’on ne trouve pas à Golden State. Il sera d’ailleurs le seul « sept pieds » (2m13) du camp des champions NBA 2022, au sein d’un effectif où le joueur le plus grand est pour l’instant Dario Saric avec ses 2m08. Formé à Utah puis Marquette, Johnson a débuté sa carrière pro en… Roumanie ! Cet été, il tournait à 6 points et 7 rebonds en summer league avec les Warriors.

A Golden State, décrocher un « two-way contract » peut ouvrir une grande porte vers la NBA puisque la saison passée, Ty Jerome et Anthony Lamb ont cumulé 107 matches !