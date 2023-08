Christmas Day 2023 : Lakers/Celtics et Nuggets/Warriors en vedette !

Après avoir révélé les deux matchs de « l’opening night », The Athletic nous dévoile désormais les cinq du Christmas Day 2023 et, comme chaque année, le programme au pied du sapin est alléchant !

Traditionnellement, Noël démarre à New York en NBA et cette journée/soirée devrait donc se lancer avec un joli Knicks–Bucks. L’ordre reste ensuite inconnu, mais le Heat–Sixers, le Suns–Mavericks, le Nuggets–Warriors et surtout le grand classique Lakers–Celtics promettent de faire des étincelles.

Parmi les équipes laissées de côté pour ce Christmas Day, on peut penser aux Grizzlies, aux Clippers, aux Cavaliers, aux Kings ou encore aux Spurs de Victor Wembanyama…

Le reste du calendrier 2023/24 devrait être connu la semaine prochaine.