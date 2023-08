L’argent coule à flots et Team USA respire le bonheur

Si l’argent ne fait pas le bonheur, il est évident qu’il y contribue et ce ne sont pas Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reaves, Cam Johnson ou encore Josh Hart qui diront le contraire. Au-delà d’avoir été retenus pour participer à la Coupe du monde 2023 avec Team USA, ces cinq joueurs possèdent ainsi tous comme point commun d’avoir été prolongés à prix d’or par leurs dirigeants.

Compte tenu de ces différentes re-signatures estivales, où « beaucoup d’argent » a circulé comme l’a confié Anthony Edwards, l’équipe de Steve Kerr évolue donc actuellement dans un « environnement sain ».

« Nous avons une équipe talentueuse, mais nous sommes aussi très heureux que personne ne s’inquiète de son contrat », déclare le coach des Warriors. « Tout le monde est sous contrat pour plusieurs années et, lors d’une telle compétition, de six semaines, il faut être capable de passer à travers des zones de turbulences. On ne veut donc surtout pas se retrouver face à une situation où quelqu’un se préoccupe de son contrat, avant un gros match. »

Pour Tyrese Haliburton, il est surtout intéressant de souligner que, dans le groupe américain, l’état d’esprit reste identique et que l’appétit de chacun est peut-être encore plus prononcé qu’avant. Un peu comme quand Cam Johnson expliquait que les millions de dollars ne le changeraient pas.

« Tout le monde se dit : ‘Je veux prouver que je suis une star de cette ligue ou que je mérite tout cet argent’. Tout le monde a de petites choses à prouver et c’est une bonne chose, que nous partageons tous », détaille ainsi le meneur des Pacers.

Les efforts et le travail ont payé

Sur un petit nuage, Josh Hart se réjouit d’avoir enfin décroché cette prolongation XXL, signifiant beaucoup pour ce joueur qui a longtemps été dans l’ombre au lycée, à l’université puis à ses débuts en NBA…

« C’est un rêve qui devient réalité, d’avoir quelque chose qui pourra prendre soin de ma famille, mes parents, mes enfants. C’est difficile de mettre des mots là-dessus. C’est juste génial. Mon style de jeu n’est pas le plus glamour, donc ça montre que le travail porte ses fruits », réagit l’ailier des Knicks.

Des mots dans lesquels se retrouve Austin Reaves, un autre joueur à qui rien n’a été donné jusqu’à son éclosion chez les Lakers…

« Ça démontre que ça compte toujours de jouer comme il faut », juge l’arrière de Los Angeles. « Je ne peux pas parler à la place de Josh [Hart], mais je parie que si vous lui demandez la même chose [que moi] dans le jeu, il le ferait. Il fait les bonnes choses et il joue comme il faut. C’est un super compétiteur et [de telles prolongations], ça démontre juste que ça compte toujours de jouer comme il faut. »

Si l’argent et le basket rythment plus que jamais le quotidien de ces différents joueurs, Steve Kerr espère néanmoins que ses petits protégés profiteront de cette aventure internationale pour s’ouvrir au monde et enrichir leur culture personnelle.

« Nous voyageons à travers le monde, dans des endroits que nous ne reverrons peut-être jamais, donc nous allons pousser les gars à sortir », annonce le sélectionneur des États-Unis, actuellement à Malaga pour affronter la Slovénie puis l’Espagne, sur deux jours (samedi-dimanche).