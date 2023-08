Beno Udrih va coacher en G-League

Deux ans après sa retraite et six ans après son dernier match NBA, Beno Udrih se lance à fond dans le coaching et, après avoir occupé un rôle d’assistant chez les Westchester Knicks (G-League) puis aidé au développement des joueurs chez les Pelicans, le voilà qui devient entraîneur du Wisconsin Herd, l’équipe de G-League affiliée aux Bucks.

Aujourd’hui âgé de 41 ans, le Slovène a disputé 13 saisons en NBA, pour 8.4 points et 3.4 passes de moyenne, gagnant notamment deux titres avec les Spurs (2005, 2007). Ses meilleures années datent de son passage de quatre ans chez les Kings, l’une des huit franchises au sein desquelles il a évolué aux États-Unis.

Également passé par les Bucks au cours de sa carrière, on imagine que Beno Udrih tentera de se servir de cette expérience en G-League pour ensuite s’imposer dans un coaching-staff, à l’étage supérieur.

Beno Udrih Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 SAN 80 14 44.4 40.8 75.3 0.2 0.8 1.0 1.9 1.2 0.5 1.0 0.1 5.9 2005-06 SAN 54 11 45.5 34.3 78.0 0.3 0.6 1.0 1.7 1.0 0.3 1.0 0.0 5.1 2006-07 SAN 73 13 36.9 28.7 88.3 0.2 1.0 1.1 1.7 1.0 0.4 0.8 0.0 4.7 2007-08 SAC 65 32 46.3 38.7 85.0 0.5 2.8 3.3 4.3 2.1 0.9 2.3 0.2 12.8 2008-09 SAC 73 31 46.1 31.0 82.0 0.6 2.4 3.0 4.7 2.6 1.1 2.2 0.2 11.0 2009-10 SAC 79 31 49.3 37.7 83.7 0.5 2.3 2.8 4.7 2.1 1.1 1.7 0.1 13.0 2010-11 SAC 79 35 50.0 35.7 86.4 0.5 2.8 3.4 4.9 2.3 1.2 1.8 0.1 13.8 2011-12 MIL 59 18 44.0 28.8 70.9 0.4 1.3 1.7 3.9 1.2 0.6 1.3 0.0 5.9 2012-13 * All Teams 66 22 44.1 33.3 81.6 0.5 1.6 2.1 4.6 1.4 0.6 1.6 0.1 8.2 2012-13 * MIL 39 18 47.5 26.5 72.7 0.4 1.6 2.0 3.5 1.0 0.4 1.4 0.1 6.7 2012-13 * ORL 27 27 40.8 39.6 85.7 0.6 1.7 2.3 6.1 1.9 0.9 2.0 0.0 10.2 2013-14 * All Teams 41 16 43.8 45.2 83.3 0.2 1.2 1.4 2.8 1.2 0.6 1.2 0.1 4.9 2013-14 * NYK 31 19 42.5 42.5 83.3 0.3 1.5 1.8 3.6 1.5 0.7 1.4 0.1 5.6 2013-14 * MEM 10 6 55.6 100.0 83.3 0.0 0.2 0.2 0.6 0.4 0.1 0.5 0.1 2.7 2014-15 MEM 79 19 48.7 26.8 85.3 0.3 1.6 1.8 2.8 1.1 0.6 1.1 0.1 7.7 2015-16 * All Teams 44 16 43.4 34.1 90.0 0.2 1.5 1.6 2.6 1.2 0.3 1.2 0.0 4.7 2015-16 * MIA 36 16 43.4 33.3 88.2 0.2 1.6 1.8 2.5 1.1 0.3 1.2 0.0 4.4 2015-16 * MEM 8 15 43.5 36.4 100.0 0.3 0.9 1.1 3.3 1.4 0.4 1.4 0.1 5.9 2016-17 DET 39 14 46.7 34.4 94.1 0.2 1.3 1.5 3.4 0.7 0.3 0.9 0.0 5.8 Total 831 22 46.3 34.9 83.3 0.4 1.7 2.1 3.4 1.5 0.7 1.4 0.1 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.