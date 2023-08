Davion Mitchell voit De’Aaron Fox se mêler au débat sur le MVP

Si les Kings ont retrouvé les playoffs au printemps dernier après une disette de 16 saisons, c’est parce que Mike Brown a réussi à construire un collectif qui a très bien fonctionné, mais c’est aussi, et surtout, parce que ce collectif était dirigé d’une main de maitre par De’Aaron Fox, qui a franchi un cap pour sa sixième saison dans la ligue.

À la tête d’une des attaques les plus efficaces du pays, « Swipa » est effectivement entré dans une nouvelle dimension sur le plan personnel, le fameux « prime », validant sa première sélection au All-Star Game en moyennant 25 points (51% aux tirs), 4.2 rebonds, 6.1 passes et 1.1 interception par match.

Cerise sur le gâteau ? Il peut encore faire mieux, pour son coéquipier Davion Mitchell.

Dans le Top 5 en 2023 ?

« De’Aaron, que dire… J’ai vu passer un post sur les réseaux dernièrement, comme quoi il était maintenant un candidat pour le Top 5 du MVP. Je pense que c’est totalement crédible », a en effet déclaré le meneur défensif des Kings. « Il est pleinement le chef d’orchestre, il parle davantage, plus que quand je suis arrivé [à Sacramento]. »

En d’autres termes, Davion Mitchell considère que l’ancien meneur de Kentucky, après son énorme campagne 2022/23, s’approche de sa forme ultime, ce meneur ultra agressif vers le cercle qui avec le temps a trouvé davantage de nuances dans son jeu. Notamment avec un tir bien mieux réglé, et pour ne rien gâcher, il défend désormais mieux.

« C’est devenu un leader. Il défend plus et mieux, notamment face aux meilleurs arrières adverses. Il mouille le maillot. Et quand un de tes meilleurs joueurs évolue comme ça, l’équipe est difficile à battre », conclut l’ancien de Baylor. « Et surtout, il shoote très bien maintenant. En résumé, il a apporté plein de retouches à son jeu qui font de lui un des tous meilleurs dans notre ligue. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.