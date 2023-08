Derrick Jones Jr. quitte les Bulls pour les Mavericks

Il y a un mois et demi, avant la Draft, Derrick Jones Jr. avait décidé de ne pas activer sa « player option » à 3.36 millions de dollars chez les Bulls pour tester le marché des transferts, et ainsi trouver un meilleur contrat et surtout un meilleur salaire. Malheureusement pour lui, ses recherches n’ont pas été très fructueuses, et The Athletic annonce qu’il devra se contenter d’un contrat d’un an à Dallas. C’est mieux que rien, et surtout il est totalement garanti.

Ailier-fort hyper athlétique, Jones va apporter sa vitesse et sa taille sur le poste 4, au relais de Grant Williams et de Maxi Kleber. Sur le papier, Dallas n’a pas remplacé Christian Wood, et ne possède toujours que le vieillissant JaVale McGee comme vrai 5 pour protéger le cercle.

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Richaun Holmes, Dante Exum, Grant Williams, Seth Curry, Derrick Jones Jr.

Départs : Davis Bertans, Justin Holiday, Reggie Bullock

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Luka Doncic, Kyrie Irving, Dante Exum

Arrières/Ailiers : Tim Hardaway Jr., Seth Curry, Josh Green, Jaden Hardy

Intérieurs : Grant Williams, Maxi Kleber, Richaun Holmes, JaVale McGee, Dwight Powell, , Derrick Jones Jr, Dereck Lively II, Olivier-Maxence Prosper

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Luka Doncic, Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Grant Williams, Dwight Powell

Derrick Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHX 32 17 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 * All Teams 20 12 39.6 16.7 66.7 1.1 0.9 1.9 0.5 1.2 0.2 0.4 0.7 3.1 2017-18 * MIA 14 15 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 * PHX 6 6 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 4.0 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 23 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 18 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.7 5.6 2022-23 CHI 64 14 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 Total 344 19 50.8 30.4 70.5 1.2 2.0 3.3 0.7 1.9 0.6 0.5 0.7 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.