NBA 2K24 : Nikola Jokic domine le Top 10 des meilleures notes

Chaque année, à la même période, 2K Sports dévoile les premières notes, les fameux « ratings », de son jeu vedette, NBA 2K24. Après les premiers visuels, place donc aux notes, et l’éditeur n’hésite pas à donner un exceptionnel 98 à Nikola Jokic ! A son arrivée en NBA, Jokic avait une note de … 68.

Champion NBA avec les Nuggets et MVP des Finals, le Serbe relègue à deux unités, un quintet composé de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Les fans de Jimmy Butler seront ravis de le voir avec une note aussi élevée, et on note que Kawhi Leonard, qui passe beaucoup de temps à l’infirmerie, conserve la même note que la saison passée. Pas de Victor Wembanyama évidemment, dont on connaît aussi déjà la note : 84.

A propos de la saison passée, Ja Morant disparait du Top 10, remplacé par Devin Booker. Damian Lillard effectue son retour parmi les meilleurs. Contrairement à James Harden ou Kyrie Irving.

Le Top 12 des notes dans NBA 2K24

98 – Nikola Jokic

…

96 – LeBron James

96 – Stephen Curry

96 – Kevin Durant

96 – Giannis Antetokounmpo

96 – Joel Embiid

…

95 – Luka Doncic

95 – Jimmy Butler

95 – Jayson Tatum

…

94 – Devin Booker

94 – Kawhi Leonard

94 – Damian Lillard

Cette année, NBA 2K24 se décline en trois éditions : la NBA 2K24 Edition Kobe Bryant, la NBA 2K24 Edition Black Mamba, et la toute nouvelle NBA 2K24 Edition 25e anniversaire, qui inclut un abonnement de 12 mois au NBA League Pass. Toutes les éditions de NBA 2K24 sont disponibles en précommande dès maintenant, et les tarifs s’échelonnent de 59,99 euros à 149,99 euros.

Les trois versions du jeu

NBA 2K24 Edition 25e anniversaire , sera disponible, en quantité limitée, jusqu’au 10 septembre 2023 au prix public conseillé de 149,99 euros sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Elle comprend un abonnement de 12 mois au NBA League Pass offert par Take Two ; un bonus de précommande Victor Wembanyama / Summer League (disponible du 7 juillet au 17 juillet 2023) ; 100K de monnaie virtuelle et du contenu MyTEAM dont 50K points MyTEAM ; une « carte Rookie » Rubis de Kobe Bryant ; une toute nouvelle boîte de pack d’options 2K24 ; une boîte de 10 packs Promo MyTEAM ; une carte Saphir de Kobe Bryant (ère 24) ; une paire de chaussures Diamant ; un Entraîneur Rubis ; une nouvelle Pièce Double XP de 2 heures ; du contenu Ma CARRIÈRE, comprenant 15 x 6 types de boosts de compétences Ma CARRIÈRE; 15 x 3 types de boots Gatorade ; une double pièce d’XP de 2 heures ; 4 t-shirts Ma CARRIÈRE, un sac à dos, un skateboard électrique, et une nouvelle capsule Mon JOUEUR Black Mamba comprenant un manchon de bras noir, un T-shirt oversize violet, un T-shirt jaune et un cut-out de Kobe.

L’accès dual-gen est inclus pour NBA 2K24 Edition Black Mamba et NBA 2K24 Edition 25ème anniversaire sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One et permet de disposer d’une version du jeu sur chaque génération de console au sein de la même famille de consoles.