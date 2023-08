Tyronn Lue : « Je considère Russell Westbrook comme un titulaire »

Actuellement avec Team USA où il occupe les fonctions d’assistant de Steve Kerr, Tyronn Lue a eu la bonne nouvelle d’apprendre que les Clippers avaient garanti sa dernière année de contrat, et qu’il resterait à la tête de l’équipe jusqu’en 2025. On imagine qu’il aurait préféré signer un nouveau bail alors que les Clippers se préparent à déménager à Inglewood, mais l’essentiel, c’est la saison à venir, avec la volonté de répondre, enfin, aux attentes. Notamment en saison régulière où l’équipe a tendance à se laisser aller…

« Le plus important pour nous est de nous assurer que nos joueurs sont en bonne santé et que nous faisons ce qu’il faut pour eux, mais ceci dit, nous devons aussi prendre la saison régulière plus au sérieux en se donnant à fond chaque soir et en gagnant des matches » répète Lue au LA Times. « Nos fans le méritent. Ils nous soutiennent depuis longtemps et, comme je l’ai dit, nous avons eu quelques blessures malheureuses. Cela fait partie du jeu. Lorsque nous sommes en bonne santé et que nous nous sentons bien, nous devons nous assurer de tout faire pour gagner. »

Ne pas attendre les dix derniers matches pour se donner à fond

Et Lue de rappeler que la position finale en saison régulière reste importante, pour éviter de se retrouver face à un gros bras dès le premier tour, et plus tôt, c’est le mieux ! « Mais le plus important, c’est d’essayer d’obtenir une bonne place pour éviter que les 10 derniers matches de la saison ne soient des matches acharnés pour éviter le play-in. Ce sont des matches où l’on peut se reposer et se préparer physiquement pour les playoffs ».

Optimiste pour la saison à venir puisque Kawhi Leonard et Paul George seront en tenue dès le training camp, Lue a évoqué la prolongation de contrat de Russell Westbrook, et son rôle. « Je le considère comme un titulaire, et je vais voir ce que ça donne. Nous avions besoin de son énergie, de sa puissance de feu et il nous a été très utile. Ma vision pour l’instant est de rester comme nous étions avant que PG ne se blesse et de voir ce que ça donne. »