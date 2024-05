Blake Griffin toujours sur les tablettes des Celtics ?

Cela fait plus d’un mois que la « free agency » est ouverte et, parmi les principaux joueurs qui n’ont pas encore été recrutés, il y a notamment Blake Griffin. À 34 ans passés, on ignore si la NBA est toujours dans un coin de sa tête, mais les Celtics feraient en tout cas partie des équipes intéressées par sa signature, selon Marc Stein.

Ou plutôt sa re-signature, car l’ex-intérieur All-Star y a joué durant toute la saison 2022/23 (pour 4.1 points, 3.8 rebonds et 1.5 passe de moyenne). Peut-être que Boston lui réserve une place dans son effectif, qui comprend actuellement 13 joueurs sous contrat standard (avec deux autres sous « two-way contract »).

En cas de prolongation dans le Massachusetts, Blake Griffin viendrait prendre place derrière Kristaps Porzingis, Robert Williams, Al Horford et Luke Kornet dans la raquette des Celtics.

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 * All Teams 46 26 42.3 34.1 74.4 0.8 4.1 4.9 3.0 2.4 0.7 1.4 0.3 11.0 2020-21 * BRK 26 22 49.2 38.3 78.2 1.1 3.6 4.7 2.4 2.7 0.7 1.2 0.5 10.0 2020-21 * DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 2021-22 BRK 56 17 42.5 26.2 72.4 1.1 3.0 4.1 1.9 1.7 0.5 0.6 0.3 6.4 2022-23 BOS 4 9 25.0 33.3 83.3 1.3 1.5 2.8 0.8 2.0 0.5 0.5 0.0 2.5 Total 728 33 49.3 32.7 69.6 2.0 6.2 8.2 4.1 2.7 0.8 2.4 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.