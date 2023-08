La Nike Zoom GT Cut 2 adopte aussi le style « Barbie »

La déferlante n’en est qu’à ses débuts, mais après la Nike Zoom GT Jump 2, c’est au tour de la Zoom GT Cut 2 de s’offrir un coloris au style « Barbie », alors que le film du même nom actuellement à l’affiche fait un carton en salle.

On retrouve donc une tige principalement rose avec une languette blanche sur laquelle le logo ressort également en rose. Le « Swoosh » et la partie en TPU au niveau du talon apparaît dans un rose plus foncé, proche du violet. La semelle adopte quant à elle un mariage entre blanc à l’arrière et rose devant.

La sortie de ce coloris est prévue pour le 10 août, au prix de 170 dollars en taille adulte, pour toutes les Barbie et tous les Ken.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Freak 5 Made in Sepolia, la toute nouvelle paire signature de Nike et Giannis Antetokounmpo. La paire promet des départs explosifs et un amorti dynamique, pour pourquoi pas s’approcher des superpouvoirs du Freak ! Livraison et retour offert dès 100€ d’achat