Le retour de la Nike Air Penny 2 « Atlantic Blue »

La Nike Air Penny 2 prépare son retour sur le devant de la scène avec ce coloris classique « Atlantic Blue » qui nous renvoie à près de trente ans en arrière, la deuxième chaussure signature de Penny Hardaway étant sortie en 1996.

A cette époque, l’arrière dominait la ligue sous les couleurs du Magic qu’on retrouve sur cette version de la Penny 2, avec la base de la tige en blanc et la partie supérieure ainsi que la languette d’un « Blue Atlantic ». Les finitions en noir au niveau du col, des tirettes ou pour faire ressortir les différentes virgulent, complètent l’ensemble.

Ce coloris « Atlantic Blue » de la Nike Air Penny 2, qui n’était plus ressorti depuis huit ans, serait attendu pour le 25 novembre prochain, au prix de 200 dollars.

