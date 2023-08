La Jordan Luka 2 aura son coloris « Orque »

On ne sait pas si c’est par passion pour les orques ou pour se démarquer de la mode « Oréo », mais Luka Doncic semble tenir à son coloris « Orca ». Après une première version lancée sur la Luka 1, la Luka 2 va elle aussi bénéficier d’un coloris du même nom, également en noir et blanc.

La base de la tige en mesh blanc est recouverte de bandes noires. La languette, noire elle aussi, fait ressortir le logo de Luka Doncic en blanc. Même chose pour son leitmotiv en latin «non desistas non exieris» (« N’abandonne pas, ne te rend pas »), au niveau du talon. La semelle extérieure en noir et blanc repose quant à elle sur une semelle extérieure en caoutchouc bleu translucide.

La sortie de ce coloris « Orca » pourrait intervenir dans les prochaines semaines, à un prix qui devrait avoisiner les 140 dollars.

(Via SeakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Freak 5 Made in Sepolia, la toute nouvelle paire signature de Nike et Giannis Antetokounmpo. La paire promet des départs explosifs et un amorti dynamique, pour pourquoi pas s’approcher des superpouvoirs du Freak ! Livraison et retour offert dès 100€ d’achat