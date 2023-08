Le grand jour pour la Air Jordan 12 « Field Purple »

Une Air Jordan 12 pour le 12 août ! Jordan Brand a finalement avancé la sortie de sa AJ 12 « Field Purple » d’une semaine aux États-Unis pour créer l’événement, comme c’est souvent le cas quand une Air Jordan refait surface.

La base de la tige ainsi qu’une partie de la semelle ressort ici en violet tandis que le reste apparaît en noir. L’ensemble est doté de finitions en doré, sur les accroches métalliques ou encore le « Jumpman » figurant sur le talon, au dessus du numéro 23 en noir sur fond « Purple ».

Son prix a été fixé à 200 dollars.

(Via SneakerNews)

