La Nike Air More Uptempo les pieds dans les nuages

Modèle de référence dans les années 90, porté notamment par Scottie Pippen, la Nike Air More Uptempo continue d’être déclinée sous tous les coloris possibles, même près de trente ans après sa sortie.

Et pour une paire qui semble éternelle après avoir traversé les âges, Nike a cette fois opté pour un coloris « nuageux », tout en nuances de blanc. La tige en cuir blanc est recouverte du lettrage « AIR » en deux teintes de gris. La semelle complète l’ensemble avec du blanc cassé. Seules les trois virgules apparaissent en noir, à l’avant du pied, sur le talon et sous la semelle.

Plus d’infos à venir quant au prix et à la date de sortie de cette Nike Air More Uptempo.

(Via SneakerNews)

—

