La nouvelle amie d’Isaiah Livers ? La salle du muscu’ !

Dans l’ombre de Bojan Bogdanovic, Joe Harris, Alec Burks ou Ausar Thompson à l’aile, Isaiah Livers s’efforcera tant bien que mal de se faire une place dans la rotation de Monty Williams la saison prochaine, avec son profil de « 3&D ».

Reste que, depuis le début de sa carrière, l’ailier de 25 ans a peiné à se maintenir en bonne santé, totalisant seulement 71 matchs (sur 164 possibles) en deux saisons chez les Pistons. Autant dire que, cet été, son travail s’est principalement orienté sur l’aspect physique.

« J’ai noué une amitié nouvelle avec la salle de musculation », plaisante-t-il dans les colonnes du Detroit Free Press. « Je me sens aujourd’hui beaucoup plus explosif, bondissant et en contrôle de mon corps. Ce n’est pas un secret : la chose la plus importante pour moi est d’éviter les blessures. J’en ai connu des petites et j’ai peaufiné mon programme d’entraînement intelligemment, de manière à ne pas me surmener et ne plus être confronté aux blessures d’usure, persistantes. »

Toujours freiné au mauvais moment par son corps, Isaiah Livers n’est pas encore parvenu à trouver comment résister au rythme effréné d’une saison NBA longue de 82 matchs (voire plus, en cas de playoffs). Mais il y travaille, sans relâche…

« Je suis encore en train d’apprendre », ajoute-t-il en toute honnêteté, concernant sa préparation physique. « Je n’ai pas encore toutes les réponses [à mes questions] mais, tout ce que je peux faire, c’est apprendre des vétérans. Je leur pose beaucoup de questions pour m’améliorer sur le plan physique et il s’agira de suivre le processus et de m’y tenir. »

Un travailleur acharné, prêt à briller chez lui

Pur produit du Michigan, où il est né et où il a fait ses classes (lycée, université), Isaiah Livers est le genre de col-bleu qui répond à la philosophie de Detroit. Au-delà de prendre soin de lui et de son corps, il entend donc se fier à ce principe auquel il ne déroge jamais : tout donner et se sacrifier pour être récompensé.

« J’ai toujours entendu dire que le travail acharné supplantait le talent […] et j’en suis arrivé à un stade où je veux travailler, travailler, travailler et encore travailler, car seul le travail crée des résultats », explique le 42e choix de la Draft 2021. « Je dois être intelligent et avoir un état d’esprit plus professionnel. C’était la chose la plus importante à mes yeux après avoir rencontré mes dirigeants en fin de saison : manger sainement, rester en bonne santé, m’étirer, prendre soin de mon corps et rendre visite aux entraîneurs. Je n’ai pas bougé de l’été du Michigan pour m’assurer que mon corps était en bonne condition. »

« Il n’y a aucune raison de partir à la plage et de poser ses fesses sur le sable. »

Il faut dire que Isaiah Livers serait bien inspiré de réaliser sa première saison pleine, alors qu’il sera « free agent » l’été prochain et que les Pistons ont retrouvé de l’ambition, depuis l’arrivée de Monty Williams sur leur banc…

« L’heure est venue, c’est la bonne année », lance l’ailier, en référence aux attentes collectives de son équipe. « Monty Williams a assemblé un formidable coaching-staff autour de lui. Nous avons des joueurs qui reviennent [de blessure], des jeunes qui sont prêts à jouer. Tout le monde est excité, le moral est au plus haut et personne ne se met en avant par rapport aux autres. L’objectif de tout le monde est le titre. Nous allons d’abord nous concentrer sur notre développement, notre croissance, et nous nous concentrerons ensuite sur le titre. Si nous nous en tenons à ce plan, alors nous irons là où nous voulons aller. »

À l’image de Cade Cunningham et Jalen Duren, qui font forte impression du côté de Las Vegas, au camp d’entraînement de Team USA, Isaiah Livers travaille énormément sur son jeu depuis le début de l’été, du côté de Detroit, en compagnie de certains de ses coéquipiers. Notamment car sa première rencontre avec Monty Williams l’a marqué et motivé pour la suite.

« Il n’y a aucune raison de partir à la plage et de poser ses fesses sur le sable », estime-t-il, au sujet de ses plans de l’intersaison. « Le coach nous a mis face à une citation : ‘Impossible d’atteindre la grandeur à la plage’. Ça m’est resté en tête depuis qu’il est arrivé et je suis resté dans le Michigan, à travailler dur, car j’y crois vraiment. J’ai joué sous [John] Beilein et [Juwan] Howard, et ils croient en la même chose. Monty [Williams] est quelqu’un avec qui cela colle assurément bien. »

Isaiah Livers Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 19 20 45.6 42.2 85.7 0.8 2.2 3.0 1.1 2.0 0.7 0.8 0.4 6.4 2022-23 DET 52 23 41.7 36.5 82.1 0.5 2.2 2.8 0.8 2.0 0.5 0.6 0.5 6.7 2023-24 DET 23 20 34.5 28.6 66.7 0.7 1.4 2.1 1.1 1.9 0.6 0.7 0.2 5.0 Total 94 22 40.7 35.8 78.9 0.6 2.0 2.6 0.9 2.0 0.6 0.7 0.4 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.