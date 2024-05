Entre sa lune de miel et la Coupe du monde, Jalen Brunson a choisi

Jalen Brunson a sorti un modèle de grand écart ces derniers jours, en costume de marié samedi soir à Chicago, puis dans l’avion trois jours plus tard direction Las Vegas pour se présenter au premier entraînement du premier rassemblement de Team USA ce mercredi !

Au même titre que le footballeur international français Boubacar Kamara, le meneur des Knicks a en effet dû reporter sa lune de miel pour répondre favorablement à une convocation en équipe nationale.

Pour Jalen Brunson, il s’agissait, ni plus ni moins, de représenter son pays pour la Coupe du monde. Du coup, le joueur a dû faire preuve de souplesse, au point d’avancer d’un mois la date de son mariage, initialement prévu le 2 septembre !

« Il m’a dit que le mariage devait avoir lieu à ce moment là et j’ai immédiatement tourné la page. J’ai dit : « Oh, tant pis, on se recontactera une autre fois ». Je ne pensais pas qu’il y avait la moindre chance », s’est rappelé son sélectionneur Steve Kerr.

Steve Kerr aime déjà la femme de Jalen Brunson

Mais c’était sans compter sur la détermination du meneur des Knicks de jouer pour les Etats-Unis, et il a su convaincre sa fiancée, Marks, de changer les plans initiaux. Une mission qui s’est avérée moins compliquée que prévu.

« Il n’y a pas vraiment eu d’argumentaire. Je lui ai demandé, en tremblotant. Mais en fait, la transition a été très facile. Tout s’est bien passé, plus facilement que je ne l’attendais », a pour sa part confié l’intéressé. « On n’a pas vraiment beaucoup d’occasions comme celle-ci. Je devais évidemment m’assurer que tout allait bien d’un point de vue personnel, mais tout s’est bien passé ».

Cette volonté de tout faire pour pouvoir participer à la Coupe du monde a été saluée par le GM de la fédération Grant Hill et par Steve Kerr. Ravi par la tournure de la situation, le coach des Etats-Unis a même envoyé un texto adressé à Jay Wright, ancien coach de Jalen Brunson à Villanova et ancien assistant de Team USA : « J’aime déjà Jalen Brunson, et maintenant j’aime encore plus sa fiancée », lui avait-il écrit.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.