Une première attendue pour le Thunder à Montréal

Voilà sept ans que le Thunder n’avait plus disputé un match officiel à l’étranger. Pour la première fois, cette « exportation » aura lieu dans le cadre des NBA Canada Series, et donc au Canada. Comme avec Charlotte ou Detroit pour le NBA Paris Game, ce choix est loin d’être le fruit du hasard puisque deux des meilleurs joueurs canadiens évoluent à Oklahoma City, Shai-Gilgeous Alexander et Luguentz Dort.

La rencontre sera particulièrement riche en émotions pour Lu Dort qui est originaire de Montréal Nord et sera donc au centre de cette rencontre. L’arrière du Thunder est un modèle de réussite pour toute la jeunesse locale. A ce titre, il avait reçu, en compagnie du Raptor Chris Boucher, la médaille d’honneur de la ville.

« Après avoir grandi et appris à jouer au basket-ball à Montréal, ce sera une expérience spéciale de jouer un match de présaison dans ma ville natale. Le Canada et Montréal comptent parmi les meilleurs fans de basket au monde, et j’ai hâte de fouler le parquet du Centre Bell », a déclaré Luguentz Dort, actuellement en stage de préparation à la Coupe du monde avec le Canada, qui débutera face à la France le 25 août.

Si les Canadiens brillent en Asie, ces NBA Canada Series dans la foulée seront forcément un peu plus suivies.