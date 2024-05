Michael Jordan : « Je sais que les Hornets sont entre de bonnes mains »

C’est désormais officiel puisque les papiers sont signés : les Hornets sont désormais la propriété de Gabe Plotkin, déjà actionnaire minoritaire de la franchise, et Rick Schnall, actionnaire minoritaire chez les Atlanta Hawks. Après 13 ans à la tête de la franchise, Michael Jordan l’a vendue quelque trois milliards de dollars, et même s’il garde une petite participation, il n’aura plus aucun rôle.

« L’opportunité d’être le propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets dans mon État natal de Caroline du Nord au cours des 13 dernières années a été un immense honneur », écrit « Son Altesse » dans un communiqué. « Je suis fier de tout ce que l’organisation a accompli : les moments passionnants sur le terrain, le retour du nom Hornets, le NBA All-Star Game 2019 à Charlotte et le fait que HSE (Hornets Sports & Entertainment) soit devenu un véritable pilier de cette communauté. »

Ce qui rend fier aussi Jordan, dont le bilan sportif est peu glorieux (trois qualifications en playoffs seulement…), c’est d’avoir trouvé des racheteurs capables de donner un coup de fouet à l’équipe. « Au fil des ans, l’engagement inébranlable, la passion et la loyauté des fans des Hornets ont été incroyables. Alors que je passe à un rôle d’actionnaire minoritaire, je suis ravi de pouvoir passer les rênes à deux leaders prospères, innovants et stratégiques en la personne de Gabe et Rick. Je sais que l’organisation des Hornets est entre de bonnes mains pour l’avenir. Je suis enthousiaste quant à l’avenir de l’équipe et je continuerai à soutenir l’organisation et la communauté dans mon nouveau rôle dans les années à venir. »