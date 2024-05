Serge Ibaka s’explique sur son départ des Bucks en cours de saison

Depuis son départ des Bucks en février, après avoir été écarté de la rotation en janvier, Serge Ibaka n’a pas retrouvé un maillot à porter. En plein été et à bientôt 34 ans (il les aura le 18 septembre), il est toujours libre. Pour Stadium, l’ancien intérieur du Thunder est revenu sur la fin de son aventure avec Milwaukee, qui pourrait se résumer à cette phrase : « Je ne pouvais plus supporter ce qui se passait. »



Pourquoi donc ?

« L’été d’avant, j’étais free agent, le coach m’a appelé et m’a dit beaucoup de choses », raconte le champion 2019. « Je savais que je n’allais pas jouer autant que je le voulais, car il y avait Brook Lopez et Bobby Portis. Je savais qu’en venant ici, j’aurais du mal à avoir des minutes. On en a parlé avant ma signature. Il me l’a dit, ne m’a rien promis, en disant aussi que la saison est longue, que les joueurs se blessent donc qu’il fallait que je reste prêt. Je l’ai accepté, en restant professionnel, en bossant dur, en aidant mes coéquipiers. »

Serge Ibaka voulait de la communication, plus que du temps de jeu

Tout semblait clair entre la franchise et Ibaka. Sauf que finalement, il ne jouera que 16 matches, principalement en octobre et novembre, mais ce n’est pas le principal grief qu’il fait à Mike Budenholzer.

« Les choses sont devenues confuses pour moi. Quand les joueurs étaient absents, pour cause de blessure, je ne jouais pas. Mais quand ils revenaient, alors je jouais. Et puis, je joue un match et après, plus rien pendant trois semaines. Surtout, il n’y avait pas de communication. Je ne demande pas de jouer, je réclame au moins de la communication. Quand j’étais aux Clippers, Tyronn Lue, pour lequel j’ai le plus grand respect, me disait les choses. Par exemple que je n’allais pas jouer cette semaine, ou que ce soir, peut-être aurait-il besoin de moi, mais que ce n’était pas sûr. »

Face à ce constat, l’ancien joueur d’Oklahoma City n’a pas caché son mécontentement et a donc décidé de quitter les Bucks.

« C’est la raison principale pour laquelle je suis parti. Ce n’est pas parce que, comme les gens peuvent le penser, je voulais jouer davantage. Non, on peut demander à mes coéquipiers, je n’avais aucun problème avec personne. Mais si cette situation devait me retirer ma joie et ma sérénité, ça n’en valait pas la peine. »

Serge Ibaka Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 73 18 54.3 50.0 63.0 1.9 3.6 5.4 0.1 2.7 0.3 0.9 1.3 6.3 2010-11 OKC 82 27 54.3 0.0 75.0 2.6 5.0 7.6 0.3 3.3 0.4 0.9 2.4 9.9 2011-12 OKC 66 27 53.5 33.3 66.1 2.9 4.6 7.6 0.4 2.7 0.5 1.2 3.7 9.1 2012-13 OKC 80 31 57.3 35.1 74.9 2.8 4.9 7.7 0.5 2.7 0.4 1.6 3.0 13.2 2013-14 OKC 81 33 53.6 38.3 78.4 2.8 6.0 8.8 1.1 2.9 0.5 1.5 2.7 15.2 2014-15 OKC 64 33 47.6 37.6 83.6 2.1 5.7 7.8 0.9 3.0 0.5 1.5 2.4 14.3 2015-16 OKC 78 32 47.9 32.6 75.2 1.8 5.0 6.8 0.9 2.7 0.5 1.4 1.9 12.6 2016-17 * All Teams 79 31 48.0 39.1 85.6 1.6 5.2 6.8 1.0 2.7 0.5 1.3 1.6 14.9 2016-17 * ORL 56 31 48.8 38.8 84.6 1.8 5.0 6.8 1.1 2.5 0.6 1.2 1.6 15.1 2016-17 * TOR 23 31 45.9 39.8 88.2 1.3 5.5 6.8 0.7 3.3 0.3 1.7 1.4 14.2 2017-18 TOR 76 28 48.3 36.0 79.7 1.0 5.3 6.3 0.8 2.8 0.4 1.2 1.3 12.6 2018-19 TOR 74 27 52.9 29.0 76.3 2.1 6.0 8.1 1.3 2.9 0.4 1.5 1.4 15.0 2019-20 TOR 55 27 51.2 38.5 71.8 2.1 6.2 8.2 1.4 2.8 0.5 2.0 0.8 15.4 2020-21 LAC 41 23 51.0 33.9 81.1 1.8 4.9 6.7 1.8 1.9 0.2 1.1 1.2 11.1 2021-22 * All Teams 54 16 50.0 37.4 72.7 1.2 3.5 4.6 0.9 1.9 0.2 0.8 0.6 6.8 2021-22 * LAC 35 15 49.0 38.7 69.0 1.1 3.1 4.3 1.0 1.6 0.2 0.9 0.7 6.6 2021-22 * MIL 19 18 51.9 35.1 80.0 1.2 4.1 5.3 0.7 2.4 0.2 0.5 0.4 7.0 2022-23 MIL 6 8 46.2 60.0 50.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.7 0.5 2.7 Total 909 28 51.3 36.0 75.8 2.1 5.1 7.1 0.8 2.7 0.4 1.3 1.9 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.