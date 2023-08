Enchères | Un maillot de Wilt Chamberlain vise les 4 millions de dollars !

Il y a un mois et demi, la société SCP Auctions avait scellé un nouveau record pour les maillots portés avant les années 80 en vendant aux enchères un maillot de Wilt Chamberlain datant de son année rookie aux Philadelphie Warriors (1959-1960) pour le prix de 1.792 million de dollars. Mais ce maillot de « Wilt The Stilt » pourrait rapidement son record puisque la mythique maison Sotheby’s s’apprête à mettre sur le marché aux enchères une pièce qui pourrait cette fois partir pour 4 millions de dollars !

Il s’agit d’une pièce historique puisque c’est le maillot avec lequel Wilt Chamberlain a disputé le Game 5 des Finals 1972 remportées par les Lakers face aux Knicks. Il s’agit du dernier match de la série qui avait sacré le pivot californien MVP des Finals pour la première fois de sa carrière, à l’âge de 35 ans. Il reste à ce jour le joueur le plus âgé de l’histoire à avoir été élu MVP de Finals NBA, à égalité avec Michael Jordan en 1998. Ce soir là, malgré une main cassée qui l’avait contraint à jouer sous anti-inflammatoires, il avait compilé 24 points, 29 rebonds et 8contres et LA s’était imposé 114 à 100.

« Ce maillot occupe une place extraordinairement importante dans l’histoire de Los Angeles, non seulement parce qu’il a été porté par celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur à avoir jamais foulé le terrain, mais aussi parce que c’est une relique de l’une des plus grandes franchises de l’histoire du sport », a déclaré Brahm Wachter, responsable streetwear et des objets de collection modernes chez Sotheby’s.

Les enchères en ligne pour le maillot de Wilt Chamberlain doivent débuter le 28 août et se terminer le 27 septembre, un laps de temps amplement suffisant pour faire grimper les prix.