France – Montenegro : un Nikola Vucevic revigoré !

Après la balade face à la Tunisie, la France affronte ce soir, à 20h30, à Montpellier, un adversaire bien plus coriace puisqu’il s’agit du Montenegro. A la tête de ce pays de 620 000 habitants, Nikola Vucevic, de retour en sélection, et le pivot des Bulls est plus que motivé à l’idée de disputer la Coupe du monde.

« C’est une bonne sensation et je suis content d’être de retour en équipe nationale, surtout en raison de la présence de gars avec qui j’ai joué auparavant » a-t-il expliqué dans un média local. « Je n’ai plus joué depuis la dernière Coupe du monde, et jusqu’à présent tout se passe bien. Nous nous sommes bien entraînés ces derniers jours et maintenant nous avons le premier test avec la France qui nous attend. Les garçons sont supers, et j’ai eu l’occasion de rencontrer les plus jeunes pour la première fois. Il y a un bon mélange de joueurs plus âgés et plus jeunes. Il y a une bonne énergie, et nous travaillons bien. »

Objectif second tour !

Pour le grand pote d’Evan Fournier, jouer la France dès maintenant sera bénéfique pour plus tard. D’autant qu’ensuite, il faudra se mesurer à la Slovénie. « Peut-être que c’est mieux pour nous de jouer immédiatement contre des nations fortes » estime Vucevic. « Chaque match est important pour nous, et face à eux, nous pouvons nous préparer du mieux possible. Nous donnerons tout pour les battre, mais l’accent ne doit pas être mis sur le résultat lui-même, mais sur notre jeu et sur l’organisation. »

En Asie, le Monténégro se frottera à l’Egypte, la Lituanie et le Mexique, et une place dans les deux premiers est possible. « Aller à la Coupe du Monde est une grande réussite en elle-même. Nous avons un bon groupe, et passer un tour serait un succès encore plus grand… C’est notre objectif. » En cas de qualification, les Monténégrins croiseront avec le groupe de Team USA et de la Grèce…

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 Total 899 31 49.5 34.1 76.8 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.