Jamal Murray surveillé par le Canada

Avec notamment Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander mais aussi RJ Barrett et Dillon Brooks, le Canada présente une présélection impressionnante avant la Coupe du monde. Mais le premier va-t-il vraiment participer à la compétition ?

Si la question se pose, c’est parce que le camp d’entraînement de l’équipe a commencé à Toronto et le GM de la sélection est revenu sur la situation du meneur de jeu des Nuggets.

« Il débarque après une très, très longue saison, suite à une grosse blessure », explique Rowan Barrett . « On doit être intelligent avec lui, car il est très fatigué. On doit le surveiller et travailler avec le staff pour prendre la bonne décision sur le plan médical. Pour l’instant, il a l’air bien. »

Le champion 2023 a effectivement joué presque 3000 minutes cette année, saison et playoffs compris, après avoir vécu une année blanche. Il ne faudrait donc pas trop tirer sur la corde.

« C’est dur et il faut quasiment le protéger de lui-même », poursuit le dirigeant. « Il ne s’arrête jamais. C’est évident qu’il veut jouer, qu’il veut être là, et nous aussi, mais on doit prendre la bonne décision. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.