Alors que LaMelo Ball a déjà fait plusieurs apparitions avec la MB.03 aux pieds, la MB.02, sa deuxième chaussure signature dessinée par Puma, continue de faire de la résistance, avec la sortie imminente de ce nouveau coloris « Oreo ».

Le modèle est principalement noir, brillant par endroits sur la tige. Le blanc ressort en tacheté sur la semelle intermédiaire, sur les ailes de l’empeigne intérieure ainsi que sur les différents logos et inscriptions, sur la languette et le talon notamment.

Sa sortie est annoncée pour le 11 août, à 130 dollars en taille adulte.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Freak 5 Made in Sepolia, la toute nouvelle paire signature de Nike et Giannis Antetokounmpo. La paire promet des départs explosifs et un amorti dynamique, pour pourquoi pas s’approcher des superpouvoirs du Freak ! Livraison et retour offert dès 100€ d’achat