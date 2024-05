Quand Tracy McGrady avait volontairement raté son essai avec les Celtics

Avant de devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans les années 2000, Tracy McGrady est aussi passé par une période d’adolescent capricieux et désireux de tout contrôler. Notamment la destination qui lui serait attribuée à la Draft 1997.

Alors tout juste âgé de 18 ans, « T-Mac » n’avait à l’époque qu’une seule obsession : éviter Rick Pitino, un coach référencé en NCAA (deux titres) et fraîchement nommé à la tête des Celtics, après avoir dirigé Kentucky pendant une dizaine d’années.

« À l’université, je me rappelle que j’avais été recruté par Kentucky et je savais déjà à quel point Rick Pitino était dur et sévère… Puis il est parti, il est devenu le coach de Boston et je me suis dit que je ne savais pas si je voulais jouer pour lui », confie en tout cas le Hall of Famer, dans un podcast.

Néanmoins, l’ancien joueur des Rockets et du Magic insiste sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec la franchise de Boston en elle-même. Uniquement avec les méthodes du mythique (mais controversé) Rick Pitino, qui lui en a fait baver en « workout » et il a donc fallu trouver une manière de refroidir les C’s…

Tracy McGrady ne voulait pas jouer pour un coach « trop dur, trop sévère »

« Boston a sans doute été mon workout le plus compliqué. Ça ne me dérangeait pas de jouer pour Boston, mais je ne voulais pas jouer sous les ordres de Rick Pitino à ce moment-là, car il était trop dur, trop sévère… Il s’agissait de trouver un moyen de me porter préjudice et de les empêcher de me drafter, sans parler. Donc j’ai réalisé mes entretiens correctement avec tout le monde, sauf les Celtics… », précise ensuite l’intéressé, qui s’est ainsi sabordé.

Cette année-là, on se souvient que Tracy McGrady a finalement obtenu gain de cause, car il a été drafté en 9e position par Toronto et que Boston, certes en possession des 3e et 6e choix, a respectivement drafté Chauncey Billups puis Ron Mercer. Pour le succès qu’on leur connaît dans le Massachusetts…

Tracy McGrady Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1997-98 TOR 64 18 45.0 34.1 71.2 1.6 2.6 4.2 1.5 1.3 0.8 1.0 1.0 7.1 1998-99 TOR 49 23 43.6 22.9 72.6 2.5 3.2 5.7 2.3 1.9 1.1 1.6 1.4 9.4 1999-00 TOR 79 31 45.1 27.7 70.7 2.4 4.0 6.3 3.3 2.5 1.1 2.0 1.9 15.4 2000-01 ORL 77 40 45.7 35.5 73.3 2.5 5.0 7.5 4.6 2.1 1.5 2.6 1.5 26.8 2001-02 ORL 76 38 45.1 36.4 74.8 2.0 5.9 7.9 5.3 1.8 1.6 2.5 1.0 25.6 2002-03 ORL 75 39 45.7 38.6 79.3 1.6 4.9 6.5 5.5 2.1 1.7 2.6 0.8 32.1 2003-04 ORL 67 40 41.7 33.9 79.6 1.4 4.6 6.0 5.5 1.9 1.4 2.7 0.6 28.0 2004-05 HOU 78 41 43.1 32.6 77.4 0.9 5.3 6.2 5.7 2.1 1.7 2.6 0.7 25.7 2005-06 HOU 47 37 40.6 31.2 74.7 1.0 5.6 6.5 4.8 1.9 1.3 2.6 0.9 24.4 2006-07 HOU 71 36 43.1 33.1 70.7 0.8 4.5 5.3 6.5 1.9 1.3 3.0 0.5 24.6 2007-08 HOU 66 37 41.9 29.2 68.4 0.6 4.5 5.1 5.9 1.4 1.0 2.4 0.5 21.6 2008-09 HOU 35 34 38.8 37.6 80.1 0.6 3.8 4.4 5.0 1.1 1.2 2.0 0.4 15.6 2009-10 * All Teams 30 22 38.7 25.0 74.6 0.7 2.4 3.1 3.3 1.3 0.5 1.5 0.5 8.2 2009-10 * NYK 24 26 38.9 24.2 75.4 0.9 2.8 3.7 3.9 1.6 0.6 1.8 0.5 9.4 2009-10 * HOU 6 8 36.8 50.0 66.7 0.0 0.8 0.8 1.0 0.3 0.0 0.2 0.3 3.2 2010-11 DET 72 23 44.2 34.1 69.8 0.7 2.8 3.5 3.5 1.4 0.9 1.4 0.5 8.0 2011-12 ATL 52 16 43.7 45.5 67.5 0.4 2.5 3.0 2.1 0.7 0.3 1.0 0.3 5.3 Total 938 33 43.5 33.8 74.6 1.4 4.2 5.6 4.4 1.8 1.2 2.2 0.9 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.