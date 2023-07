Sam Cassell, garant de la mémoire de Reggie Lewis

Il y a 30 ans, le 27 juillet 1993, la NBA était endeuillée par le décès de Reggie Lewis, victime d’un arrêt cardiaque lors d’une séance d’entraînement. Sept ans après la mort de Len Bias, au lendemain de la Draft, les Celtics pleuraient l’un des leurs, et à des milliers de kilomètres de Boston, un rookie était aussi en larmes. Il s’agissait de Sam Cassell.

Revenu à Boston cet été comme assistant, Cassell n’a jamais oublié ce 27 juillet 1993 car Lewis était un ami.

« Je n’oublierai jamais ce jour. J’étais avec les Rockets lors de ma première summer league comme rookie, et nous étions à la Rocky Mountain Revue » se souvient l’ancien meneur de Houston. « C’était avant les réseaux sociaux et tout le reste, et Rudy Tomjanovich m’a dit de venir dans sa chambre à l’Embassy Suites. Il m’a dit : « Je veux juste te dire que Reggie Lewis est décédé ». Et avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit d’autre, je suis tombé à genoux. C’était tellement dur… ».

La maman de Sam Cassell s’occupait de Reggie Lewis

Reggie Lewis avait quatre ans de plus que Cassell, et ils ne s’étaient jamais affrontés en NCAA ou en NBA. Mais leur relation était personnelle, et elle remontait à l’enfance !

« Nous avons grandi dans le même quartier », révèle Cassell à Heavy Sports. « Ma mère avait l’habitude de garder Reg quand il était enfant. Sa mère et son père étaient comme une famille pour moi. Je suis allé à l’école avec son jeune frère. Je connais toute sa famille personnellement, et ils connaissent toute ma famille personnellement. Tous ceux qui ont grandi avec nous ont été durement touchés par la mort de Reggie, mais certains d’entre nous l’ont été encore plus. C’était plus dur parce que certains d’entre nous étaient très proches de Reggie et de sa famille. C’était comme perdre quelqu’un de sa propre famille ».

Pour Sam Cassell, Lewis était même une idole, et il explique pourquoi.

« Baltimore n’avait pas d’équipe de basket professionnelle. Les Bullets avaient déménagé à Washington. Résultat, l’équipe de notre lycée, Dunbar, était notre équipe professionnelle, avec Muggsy Bogues, Reggie Williams, Reggie Lewis. Dès que je le peux, je parle toujours de cette équipe, et de Reggie, en particulier. Je maintiens sa mémoire et son nom en vie à Baltimore. Je parle de Reggie à chaque fois que j’en ai l’occasion. Il était le 6e homme d’une équipe qui a gagné le titre national en high school. Je veux que les gens le connaissent et s’en souviennent. »

Reggie Lewis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1987-88 BOS 49 8 46.6 0.0 70.2 0.6 0.7 1.3 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.5 1988-89 BOS 81 33 48.6 13.6 78.7 1.4 3.2 4.7 2.7 3.2 1.5 1.8 0.9 18.5 1989-90 BOS 79 32 49.6 26.7 80.8 1.4 3.0 4.4 2.9 2.7 1.1 1.5 0.8 17.0 1990-91 BOS 79 36 49.1 7.7 82.6 1.5 3.7 5.2 2.5 3.0 1.2 1.9 1.1 18.7 1991-92 BOS 82 37 50.3 23.8 85.1 1.4 3.4 4.8 2.3 3.2 1.5 1.7 1.3 20.8 1992-93 BOS 80 39 47.0 23.3 86.7 1.1 3.2 4.3 3.7 3.1 1.5 1.7 1.0 20.8 Total 450 33 48.8 20.0 82.4 1.3 3.0 4.3 2.6 2.8 1.3 1.6 0.9 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.