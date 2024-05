La vague de suppressions d’emplois qui a frappé ESPN au début du mois touche aussi la NBA. Le Sports Business Journal rapporte ainsi que la ligue a licencié des « dizaines » d’employés jeudi dans le cadre de sa stratégie pour miser d’abord sur ses domaines de croissance tels que les activités numériques et internationales.

Confirmé par Mike Bass, son responsable de la communication, cette coupe franche dans les effectifs concernerait des salariés en CDD, comme en CDI, et nos confrères citent l’exemple de Mike Wade, « Director of Team Business & Partner Communications », en poste depuis 17 ans.

« Nous réattribuons des ressources à nos domaines d’activité prioritaires, notamment la croissance numérique et internationale, ce qui a entraîné la suppression d’un certain nombre de postes au sein du bureau de la ligue », explique Mike Bass. Selon le SBJ, les licenciements concernaient ainsi des départements qui n’étaient pas axés sur la génération de revenus et donc plutôt les secteurs des « services ».