Johnny Juzang a beaucoup à prouver

Avec seulement 18 matches joués avec le Jazz, Johnny Juzang n’a pas réussi à s’imposer en NBA durant sa première saison et a surtout brillé en G-League. Néanmoins, la franchise de Salt Lake City lui fait confiance, en lui offrant un nouveau « two-way contract » pour le prochain exercice.

Après sa bonne Summer League à 17.8 points de moyenne, l’ancien de UCLA est conscient qu’il doit montrer plus.

« J’ai beaucoup à prouver pour montrer qui je suis réellement », annonce-t-il au Deseret News. « Je suis très motivé. J’ai toujours eu la sensation d’être un grand joueur et je travaille très dur. Mais durant ma carrière, j’ai été sous-estimé et encore en NBA, en n’étant pas drafté. Ça, je ne l’oublie pas. Ça me porte. »



L’arrière/ailier a montré des progrès à 3-pts pendant la Summer League, que ce soit à celle de Salt Lake City ou à Las Vegas, et ce sera essentiel s’il veut exister en NBA.

Surtout après une première saison terminée à seulement 23% de réussite dans cet exercice…

« Je suis presque de retour dans ma zone de confort et je vais montrer que je mérite ma place dans cette ligue, que beaucoup de gens se sont trompés sur moi », prévient-il. « Je suis impatient de revenir avec le Jazz et de pouvoir y montrer ce dont je suis capable et ainsi construire le début d’une longue carrière. »

Johnny Juzang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 18 13 33.7 23.8 50.0 0.4 1.7 2.2 0.4 0.7 0.2 0.2 0.2 4.8 2023-24 UTH 20 19 46.4 41.6 71.4 0.4 1.5 1.8 1.2 1.5 0.2 0.7 0.1 7.2 Total 38 16 40.2 33.6 66.7 0.4 1.6 2.0 0.8 1.1 0.2 0.4 0.1 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.