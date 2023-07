C’est dans un blanc éclatant que la prochaine Air Jordan 6 pourrait bientôt débarquer sur le marché avec ce coloris « Reverse Oreo », avec donc une discrète référence au biscuit mondialement connu, et qui succède donc à la AJ 6 « Oreo » sortie en 2010.

La tige en cuir est en effet entièrement blanche. Les parties noires ressortent au niveau de la languette, de la tirette, des logos « Jumpman » et au niveau de la semelle, tachetée de blanc, l’ensemble reposant en partie sur une semelle extérieure en bleu translucide.

Il faudra peut-être encore un peu de patience puisque les premiers échos font état d’une sortie pour l’été prochain, au prix de 200 dollars.

