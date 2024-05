Qui sera rookie de l’année ? Trey Murphy III vote Chet Holmgren plutôt que Victor Wembanyama

Auteur d’une grosse saison sophomore avec les Pelicans, Trey Murphy III a été interrogé sur la relève qui pointe déjà le bout de son nez avec Chet Holmgren et Victor Wembanyama, candidats légitimes aux côtés de Scoot Henderson et Brandon Miller pour le titre de rookie de l’année en 2024.

Après avoir suivi la première sortie de Victor Wembanyama face aux Hornets de Brandon Miller, Trey Murphy III s’est exprimé sur le cas du Français, qu’il voit d’abord performer en défense lors de sa saison rookie.

Pour ce qui est de l’attaque, « Wemby » pourrait devoir passer par une phase d’adaptation sur le plan physique.

« Je ne sais pas exactement ce qu’il sera capable de faire offensivement, parce que tout le monde va monter sur lui. Mais défensivement, il va être très fort », a-t-il déclaré. « Défensivement, je l’ai trouvé bon, et c’est cet impact qu’il aura d’abord cette année. La plupart du temps, les postes 5 ont du mal en défense. C’est le plus dur pour eux lorsqu’ils sont rookies, à défendre le pick-and-roll, et là dessus je pense qu’il fera du très bon boulot. Mais offensivement, ça va être dur. Je ne sais pas à quoi il va devoir s’attendre au niveau physique et du perfectionnement de ses qualités ».

Chet Holmgren, le pivot qu’il manquait au Thunder

Entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, deuxième choix de la Draft 2022 victime d’une saison blanche à cause d’une blessure au pied, Trey Murphy III a ainsi glissé qu’il voterait plus pour l’intérieur d’OKC s’il devait choisir le joueur qui allait être le plus performant sur sa saison rookie.

« Je prendrais probablement Chet. Il a ce petit truc de dureté en lui. On ne peut pas dire qu’il est soft. Il joue avec cette ténacité dont les grands ont besoin. Et aussi, il est très talentueux. Il est un peu mieux bâti que Victor, et j’ai le sentiment qu’il shoote mieux », a-t-il ajouté. « Il faut aussi regarder l’équipe. OKC avait besoin d’un 5 l’an dernier, ils avaient besoin d’un protecteur de cercle. Il va être top pour eux ».

Les confrontations entre OKC et San Antonio seront à ce titre particulièrement intéressantes à suivre.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.8 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 57 30 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 Total 198 25 45.4 39.2 86.7 0.8 2.8 3.6 1.4 1.4 0.8 0.6 0.4 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.