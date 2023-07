Channing Frye confirme que les Cavaliers ont provoqué Draymond Green pendant les Finals 2016

Dans l’historique comeback des Cavaliers lors des Finals 2016, l’absence de Draymond Green dans le Game 5 fut évidemment capitale. Les Warriors avaient certes une balle de match à domicile, mais les champions en titre étaient privés de leur meilleur joueur à l’intérieur et de leur meilleur défenseur.

Si l’intérieur a été suspendu, c’est pour avoir reçu une faute flagrante à la fin du Game 4 – une de trop car il avait atteint la limite – après un accrochage avec LeBron James. Un moment attendu et espéré par les Cavaliers.

« Bien évidemment », confirme Channing Frye dans un podcast consacré à LeBron James sur The Athletic. « Tout le monde essayait de le provoquer. Il n’aurait pas dû avoir autant de fautes, ni mettre un coup entre les jambes. Ce n’est pas notre faute. On doit profiter de ça. »

Pour l’intérieur de Cleveland, c’était donc de bonne guerre de pousser Draymond Green à la faute, lui qui n’est jamais le dernier pour mordre à l’hameçon et exploser.

« Si un joueur a ses lacets défaits, alors je vais marcher sur les lacets. Ce n’est pas une faute, ce n’est méchant et ça fait partie du jeu. Il savait qu’on allait tenter de le pousser à bout. Si on revoit le match, on a tous essayé de l’avoir. Les Warriors étaient fous, mais ils devraient surtout être en colère pour ses précédentes fautes techniques. »

Il faut dire que Draymond Green avait frisé la correctionnelle à plusieurs reprises durant les playoffs 2016, notamment en finale de conférence, suite à un coup de pied dans les parties de Steven Adams…