Zach Randolph est certain que Ja Morant va, comme lui, retrouver le droit chemin à Memphis

S’il y a bien un joueur qui peut imaginer Ja Morant emprunter la voie de la rédemption à Memphis après les 25 matches de suspension qu’il purgera au début de la saison prochaine, c’est Zach Randolph.

L’ancien intérieur est arrivé dans le Tennessee avec énormément de problèmes extra-sportifs, notamment après ses saisons à Portland. Puis, il s’est rangé avant de devenir All-Star et de s’imposer comme un des visages de la réussite de la franchise pendant les années « Grit & Grind ». Alors, pourquoi pas le meneur de jeu ?

« Ça va aller pour Ja Morant », assure Zach Randolph pour le Commercial Appeal. « Je lui ai parlé au début de l’été, tout va bien pour lui. Il va tirer les leçons de son erreur. Il va s’en sortir. »

Le leader des Grizzlies a tout de même récidivé, très rapidement, mais l’ancien joueur se souvient avoir lui aussi connu des difficultés en début de carrière.

« Quand j’étais jeune, mon esprit n’était pas toujours tourné vers le basket », concède-t-il.

Ja Morant ne pourra pas changer d’équipe pour rebondir

C’est son arrivée à Memphis, en 2009 et à l’âge de 28 ans, qui va tout changer. L’environnement et les joueurs présents dans le groupe vont lui apporter de la stabilité.

« J’avais une carrière avant d’arriver à Memphis mais elle était entourée de choses négatives, de problèmes que j’avais connus plus jeune. Venir ici a remis les choses en perspective. C’était comme pour un puzzle. Il y a eu un ajustement parfait en venant ici. C’était génial d’être avec des Marc Gasol et Mike Conley. On est devenu des All-Stars, on a changé la franchise » rappelle ainsi Zach Randolph.

Sauf que, à la différence de Zach Randolph, Ja Morant est plus jeune (23 ans) et il a commis ses erreurs à Memphis. Il ne peut donc pas se servir d’un changement d’équipe pour rebondir.

De plus, à la différence de son ainé, Ja Morant est déjà un All-Star confirmé ainsi que le visage des Grizzlies.

« Je promets que je vais m’améliorer. À tous mes sponsors, je vais mieux représenter vos marques. Et à tous mes fans, je vais me rattraper, je le promets », avait-il déclaré suite à l’annonce de sa lourde suspension. « J’espère que vous me donnerez l’occasion de vous prouver au fil du temps que je suis une meilleure personne que ce que je vous ai montré. »

Mais comme le rappelle « Z-Bo », ce sont peut-être les autres pièces du puzzle qui sont les plus importantes, et avec les recrutements de Marcus Smart et de Derrick Rose, les Grizzlies tentent de mieux encadrer leur meneur star.

Zach Randolph Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 POR 41 6 44.9 0.0 66.7 0.8 0.9 1.7 0.3 0.7 0.2 0.4 0.1 2.8 2002-03 POR 77 17 51.3 0.0 75.8 1.8 2.7 4.5 0.5 1.8 0.6 0.8 0.2 8.4 2003-04 POR 81 38 48.5 20.0 76.1 3.0 7.5 10.5 2.0 2.8 0.8 3.1 0.5 20.1 2004-05 POR 46 35 44.8 0.0 81.5 3.1 6.5 9.6 1.9 2.4 0.7 2.4 0.4 18.9 2005-06 POR 74 34 43.6 29.1 71.4 2.6 5.4 8.0 2.0 2.5 0.8 2.2 0.2 18.0 2006-07 POR 68 36 46.7 29.2 81.9 2.9 7.2 10.1 2.2 2.7 0.8 3.2 0.2 23.7 2007-08 NYK 69 33 45.9 27.5 77.2 2.7 7.6 10.3 2.0 2.8 0.9 2.7 0.2 17.6 2008-09 * All Teams 50 35 47.5 33.0 73.4 3.1 6.9 10.1 2.1 2.7 0.9 2.3 0.3 20.8 2008-09 * LAC 39 35 48.7 34.2 70.1 3.0 6.4 9.4 2.3 2.7 0.8 2.3 0.3 20.9 2008-09 * NYK 11 35 43.4 29.2 82.1 3.6 8.8 12.5 1.4 2.6 1.2 2.1 0.3 20.6 2009-10 MEM 81 38 48.8 28.8 77.8 4.1 7.7 11.7 1.8 2.8 1.0 2.2 0.4 20.8 2010-11 MEM 75 36 50.3 18.6 75.8 4.4 7.8 12.2 2.2 2.3 0.8 2.0 0.3 20.1 2011-12 MEM 28 26 46.3 25.0 65.9 2.8 5.3 8.0 1.7 2.0 0.8 1.4 0.1 11.6 2012-13 MEM 76 34 46.0 8.7 75.0 4.1 7.2 11.2 1.4 2.4 0.8 2.0 0.4 15.4 2013-14 MEM 79 34 46.7 10.0 74.2 3.4 6.7 10.1 2.5 2.7 0.7 2.3 0.3 17.4 2014-15 MEM 71 32 48.7 35.0 76.5 3.2 7.4 10.5 2.2 2.5 1.0 2.2 0.2 16.1 2015-16 MEM 68 30 47.5 23.1 79.6 2.6 5.2 7.8 2.1 2.2 0.6 1.5 0.2 15.3 2016-17 MEM 73 25 44.9 22.3 73.1 2.5 5.7 8.2 1.7 1.9 0.5 1.4 0.1 14.1 2017-18 SAC 59 26 47.3 34.7 78.5 1.6 5.1 6.7 2.2 2.0 0.7 2.0 0.2 14.5 Total 1116 31 47.1 27.3 76.4 2.9 6.2 9.2 1.8 2.4 0.8 2.1 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.