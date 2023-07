À Cleveland, Pete Nance veut aussi se faire une place

Après son père Larry Nance entre 1987 et 1994 et son frère Larry Nance Jr. entre 2018 et 2021, Pete Nance a une opportunité de poursuivre l’héritage familial à Cleveland, après avoir affiché un bon niveau avec les Cavaliers, champions en Summer League (7.2 points, 3.3 rebonds et 1.2 passe en 20.4 minutes par match), à Las Vegas.

Ce ne sera pas simple, car sur le plan contractuel l’ailier-fort de 23 ans n’est pour le moment détenteur que d’un contrat « Exhibit 10 », c’est-à-dire un contrat d’un an, non-garanti au salaire minimum, qui offre dans un premier temps une invitation au camp d’entrainement et qui peut potentiellement être converti en un « two-way contract ».

Mais Pete Nance préfère ne pas mettre la charrue avant les boeufs, et apprécie déjà son expérience réussie en Summer League avec le club de sa région natale, avant de penser à la rentrée.

« C’était un bon début pour ma carrière professionnelle, j’ai hâte de bâtir quelque chose là-dessus », appréciait ainsi le natif d’Akron. « C’était vraiment sympa, on a joué un bon basket. On s’est beaucoup amusé. »

Un « role-player » dans l’âme

Moins talentueux que son père sur le plan offensif, Pete Nance rappelle davantage son frère, par ce profil d’ailier-fort polyvalent, capable de faire le liant en attaque et de hausser son niveau de jeu en défense.

« [Pete] est un joueur de basket très intelligent, premièrement. Il communique toujours très bien avec ses coéquipiers, et se trouve toujours au bon endroit sur le parquet », complimentait d’ailleurs Mike Gerrity, le coach des Cavaliers à Las Vegas. « J’ai surtout aimé son volume de jeu défensif, grâce à sa taille. Il a été notre protecteur de cercle tout le tournoi, et a aussi ‘switché’ pour défendre davantage dans le périmètre. Et puis il y a cette polyvalence de l’autre côté, il peut tirer à 3-points en ‘catch-and-shoot’ ou rouler vers le cercle et mettre de la pression dans la peinture. »

Auteur d’une carrière universitaire à 9.7 points (35% à 3-points sur 3 tirs/match), 5.5 rebonds et 1.7 passes, Pete Nance est tout simplement un soldat de l’ombre dans l’âme, pour lequel il y a sans doute une place en NBA.

« J’essaie de jouer chaque possession avec la même intensité. C’était mon objectif cet été, jouer dur et jouer intelligemment », conclut l’ancien de Northwestern et North Carolina. « Ça colle à mon style de jeu, et j’ai le sentiment d’avoir fait une Summer League plutôt réussie, dans ce style. »