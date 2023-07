La Air Jordan 4 sera au rendez-vous de la rentrée avec ce coloris « Red Cement » plutôt classique, mais toujours efficace, dans le style emblématique « Chicago », en blanc, rouge et noir.

Celui-ci se distingue par une tige blanche entre mesh et cuir, avec des finitions en noir, sur les œillets principaux, le col et une partie de la semelle, et en rouge « Red Cement », notamment sur le « Jumpman » présent sur la languette ou au niveau du talon, sur lequel le « Jumpman » ressort cette fois en noir.

Sa sortie est annoncée pour le 9 septembre au prix de 210 dollars.

(Via SneakerNews)

—

