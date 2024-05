Jaylen Brown et les plus gros contrats de l’histoire

Jaylen Brown a donc bien prolongé aux Celtics pour 304 millions de dollars sur cinq ans. Un contrat pharaonique, et déjà critiqué, tant la somme paraît énorme pour celui qui reste la deuxième option de l’équipe, derrière Jayson Tatum, et dont les derniers playoffs ont déçu. Ses pertes de balle sur sa main gauche ayant marqué les esprits…

L’arrière/ailier de Boston double donc Nikola Jokic au classement des plus gros contrats de l’histoire de la NBA.

1. Jaylen Brown (Boston, 2024-29) : 304 000 000 $

2. Nikola Jokic (Denver, 2023-28) : 270 000 000 $

3. Bradley Beal (Washington, 2022-27) : 251 000 000 $

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, 2021-26) : 228 200 420 $

5. Devin Booker (Phoenix, 2024-28) : 224 000 000 $

– Karl-Anthony Towns (Minnesota, 2024-28) : 224 000 000 $

7. Domantas Sabonis (Sacramento, 2023-28) : 217 000 000 $

8. Stephen Curry (Golden State, 2022-26) : 215 353 664 $

9. Zach Lavine (Chicago, 2022-27) : 25 200 000 $

10. Luka Doncic (Dallas – 2022-27) : 215 159 700 $

– Trae Young (Atlanta, 2022-27) : 215 159 700 $

Comme on le voit, le Top 10 des contrats les plus rémunérateurs, tant sur le total qu’en moyenne, sont tous récents.

C’est que comme le « salary cap » n’arrête pas d’augmenter en NBA et, comme l’explique Mike Vorkunov, de The Athletic, il faudrait peut-être davantage parler des contrats en pourcentage du salary cap, plutôt qu’en dollars.

Penser en pourcentages plus qu’en millions ?

Depuis 1999 et l’instauration des contrats « supermax », la grille de salaire des superstars de la ligue est fixée par un certain pourcentage du « salary cap ». On parle ainsi de 25, 30 voire 35% du salary cap, en fonction de l’ancienneté et des réussites individuelles des joueurs. Logiquement, plus le « salary cap » augmente, plus les sommes gonflent…

La saison prochaine, il sera ainsi de 136 millions de dollars. Rappelons qu’en 2013/14, il y a donc seulement dix ans, il n’était que de 59 millions de dollars. Une superstar actuelle à 35% du salary cap touche donc 47.6 millions de dollars, contre 20.7 millions il y a dix ans. Et avec la hausse attendue des droits TV lors des prochaines négociations avec les diffuseurs, le salary cap pourrait atteindre les 220 millions de dollars en 2033/34, ce qui offrirait à une superstar à 35% un salaire annuel de 77 millions de dollars !

D’ailleurs, Jaylen Brown ne devrait pas garder son record très longtemps. La saison prochaine, son camarade Jayson Tatum pourrait ainsi le doubler en prolongeant pour plus de 338 millions de dollars sur cinq ans.