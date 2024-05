L’appel du pied de Lance Stephenson aux Knicks et aux Nets

On ne sait pas si c’est l’effervescence autour de sa présence au tournoi And1 organisé à Harlem ce week-end où le fait d’y avoir rencontré Mikal Bridges, mais Lance Stephenson a annoncé la couleur : il veut retourner en NBA.

À bientôt 33 ans, l’arrière/ailier, passé par le championnat chinois en 2019/20, a découvert le championnat portoricain sur la fin de saison dernière en disputant quatre matchs avec les Leones de Ponce. Même si sa cote en vue d’un retour dans la ligue est très, très faible, le joueur estime qu’il a encore les capacités d’intégrer un roster.

« Clairement, la NBA me manque, maintenant que je joue à Porto Rico. Je ne voulais pas partir. Mon objectif est donc de retourner sur le terrain et de leur montrer que je suis toujours Born Ready », a-t-il confié au New York Post. « Je n’ai pas le sentiment que c’était une attaque contre moi de ne plus être en NBA. Il y a beaucoup de très grands joueurs, donc pour moi, ça me va de ne plus y être, parce que je sais que c’est juste une question d’opportunité. Il y a de nouveaux joueurs qui arrivent chaque année, donc je peux moi aussi être en mesure d’y retourner, tant que je bosse dur ».

Non content de s’imaginer revenir en NBA, Lance Stephenson a en plus cité deux équipes qu’il aimerait particulièrement rejoindre, lui le natif de Brooklyn, qui n’a pas encore porté un maillot d’une franchise new-yorkaise dans sa carrière. Pourquoi pas maintenant ?

« Je pense qu’il est temps que je rejoigne une équipe new-yorkaise. Je veux jouer pour les Nets de Brooklyn ou les Knicks, l’un ou l’autre. Je pense que j’en ai fait assez pour que les gens se souviennent de moi et me connaissent comme l’un des meilleurs joueurs provenant de New York. J’ai l’impression que je suis juste New York ».

Mais toute la bonne volonté de Lance Stephenson pourrait ne pas suffire au regard de la situation des deux effectifs. Les Knicks ont déjà 15 joueurs sous contrat, même si on peut penser qu’il y aura encore du mouvement, notamment au poste 2 avec le cas Evan Fournier, et trois « two-way contracts ».

Les Nets ont quant à eux une place de libre dans leur roster, mais peut-être pas pour accueillir un nouvel arrière, un poste où peuvent évoluer Spencer Dinwiddie, Cam Thomas ou encore Lonnie Walker IV, arrivé cet été.

Lance Stephenson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 12 10 33.3 0.0 78.6 0.1 1.4 1.5 1.8 1.2 0.3 1.3 0.0 3.1 2011-12 IND 42 11 37.6 13.3 47.1 0.3 1.0 1.3 1.1 0.7 0.5 0.9 0.1 2.5 2012-13 IND 78 29 46.0 33.0 65.2 0.6 3.3 3.9 2.9 2.1 1.0 1.4 0.2 8.8 2013-14 IND 78 35 49.1 35.2 71.1 1.2 5.9 7.2 4.6 2.5 0.7 2.7 0.1 13.9 2014-15 CHA 61 26 37.6 17.1 62.7 0.6 3.9 4.5 3.9 2.2 0.6 2.1 0.1 8.2 2015-16 * All Teams 69 20 48.1 38.5 78.4 0.6 2.7 3.2 1.9 2.0 0.6 1.4 0.1 8.3 2015-16 * LAC 43 16 49.4 40.4 70.0 0.4 2.1 2.5 1.4 1.8 0.6 1.1 0.1 4.7 2015-16 * MEM 26 27 47.4 35.5 81.5 0.8 3.6 4.4 2.8 2.2 0.7 1.8 0.2 14.2 2016-17 * All Teams 18 20 45.0 30.0 61.5 0.2 2.7 2.9 3.3 1.8 0.3 1.4 0.2 6.8 2016-17 * IND 6 22 40.9 62.5 66.7 0.2 3.8 4.0 4.2 2.0 0.5 1.8 0.3 7.2 2016-17 * MIN 6 11 47.6 0.0 50.0 0.0 1.7 1.7 0.8 0.3 0.0 0.7 0.0 3.5 2016-17 * NOP 6 27 47.3 10.0 62.5 0.5 2.5 3.0 4.8 3.0 0.3 1.8 0.2 9.7 2017-18 IND 82 23 42.7 28.9 66.1 0.8 4.4 5.2 2.9 2.2 0.6 1.6 0.2 9.2 2018-19 LAL 68 17 42.6 37.1 68.5 0.5 2.7 3.2 2.1 1.6 0.6 1.3 0.1 7.2 2021-22 * All Teams 46 18 45.5 30.0 78.8 0.3 2.5 2.8 3.6 2.1 0.5 1.6 0.1 8.4 2021-22 * IND 40 19 45.8 31.0 79.5 0.3 2.5 2.8 3.9 2.2 0.6 1.7 0.1 9.3 2021-22 * ATL 6 12 38.5 0.0 50.0 0.2 2.3 2.5 1.8 1.3 0.0 0.7 0.0 1.8 Total 554 23 44.5 31.4 69.4 0.6 3.4 4.1 2.9 2.0 0.6 1.6 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.