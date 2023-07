Rudy Gay dans le viseur des Lakers, des Warriors et des Mavs ?

Transféré deux fois en quelques semaines, entre Utah et Atlanta, puis Atlanta et Oklahoma City, Rudy Gay a été finalement coupé par le Thunder et se retrouve donc libre, alors qu’il va fêter ses 37 ans le 17 août.

Pourra-t-il rebondir ? Si l’on en croit HoopsHype, l’ancien joueur des Grizzlies ou des Spurs ne devrait pas manquer de propositions, prestigieuses en plus.

Nos confrères parlent en effet d’un futur intérêt de plusieurs grosses équipes de l’Ouest : les Lakers, les Warriors, les Mavericks et les Pelicans. Ils ajoutent aussi les Bulls.

Même si son influence a beaucoup faibli ces deux dernières saisons, Rudy Gay reste un joueur de rotation intéressant, qui sort du banc, en étant toujours professionnel. Il a donc le parfait profil du vétéran dans un groupe ambitieux, qui prend ce qu’on lui donne et peut encadrer des jeunes joueurs.

Rudy Gay Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 78 27 42.2 36.4 72.7 1.2 3.3 4.5 1.3 2.5 0.9 1.8 1.0 10.9 2007-08 MEM 81 37 46.1 34.6 78.5 1.7 4.4 6.2 2.0 2.8 1.4 2.4 1.0 20.2 2008-09 MEM 79 37 45.3 35.1 76.7 1.4 4.2 5.5 1.7 2.8 1.2 2.6 0.8 18.9 2009-10 MEM 80 40 46.6 32.7 75.3 1.4 4.5 5.9 1.9 2.5 1.5 2.1 0.8 19.6 2010-11 MEM 54 40 47.1 39.6 80.5 1.5 4.7 6.2 2.8 2.4 1.7 2.5 1.1 19.8 2011-12 MEM 65 37 45.5 31.2 79.1 2.0 4.4 6.4 2.3 2.1 1.5 2.5 0.9 19.0 2012-13 * All Teams 75 36 41.6 32.3 81.4 1.3 4.8 6.2 2.7 2.4 1.5 2.6 0.7 18.2 2012-13 * MEM 42 37 40.8 31.0 77.6 1.3 4.6 5.9 2.6 2.1 1.3 2.5 0.7 17.2 2012-13 * TOR 33 35 42.5 33.6 85.6 1.3 5.1 6.4 2.9 2.9 1.7 2.9 0.7 19.5 2013-14 * All Teams 73 35 45.5 33.0 82.2 1.6 4.4 6.0 2.9 2.3 1.3 3.1 0.8 20.0 2013-14 * SAC 55 34 48.2 31.2 83.6 1.5 4.0 5.5 3.1 2.3 1.2 3.0 0.6 20.1 2013-14 * TOR 18 36 38.8 37.3 77.3 1.6 5.8 7.4 2.2 2.6 1.6 3.3 1.3 19.4 2014-15 SAC 68 35 45.5 35.9 85.8 1.4 4.4 5.9 3.7 2.3 1.0 2.7 0.6 21.1 2015-16 SAC 70 34 46.3 34.4 78.0 1.5 5.0 6.5 1.7 2.6 1.4 2.0 0.7 17.2 2016-17 SAC 30 34 45.5 37.2 85.5 1.2 5.2 6.3 2.8 2.6 1.5 2.5 0.9 18.7 2017-18 SAN 57 22 47.1 31.4 77.2 1.3 3.8 5.1 1.3 1.7 0.8 1.4 0.7 11.5 2018-19 SAN 69 27 50.4 40.2 81.6 0.9 5.9 6.8 2.6 2.3 0.8 1.7 0.5 13.7 2019-20 SAN 67 22 44.6 33.6 88.2 0.9 4.5 5.4 1.7 1.5 0.5 1.3 0.5 10.8 2020-21 SAN 63 22 42.0 38.1 80.4 0.7 4.1 4.8 1.4 1.8 0.7 1.0 0.6 11.4 2021-22 UTH 55 19 41.4 34.5 78.5 1.0 3.4 4.4 1.0 1.7 0.5 0.9 0.4 8.1 2022-23 UTH 56 15 38.0 25.4 85.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.2 0.3 0.7 0.3 5.2 Total 1120 31 45.2 34.6 79.9 1.3 4.3 5.6 2.0 2.3 1.1 2.0 0.7 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.