Andre Jackson Jr. et Chris Livingston, ces rookies sur lesquels les Bucks ont investi

Bétonner le présent, tout en préparant l’avenir. Tel semble avoir été le plan d’action estival des Bucks, qui ont logiquement prolongé Khris Middleton et Brook Lopez pour continuer de viser le titre, tout en cherchant à développer de plus jeunes joueurs, comme MarJon Beauchamp ou AJ Green.

Mais aussi les rookies Andre Jackson Jr. (UConn) et Chris Livingston (Kentucky), sélectionnés respectivement à la 36e et 58e position de la Draft le 22 juin dernier. Fait assez rare pour être souligné : malgré leur statut de second tour de Draft, les deux jeunes joueurs ont ensuite signé un contrat de quatre saisons, partiellement garanti.

Précisément, un contrat de quatre saisons et 7.6 millions de dollars avec la première année et 50% de la deuxième année garanties pour Andre Jackson Jr, et de quatre saisons et 7.7 millions avec les deux premières années totalement garanties pour Chris Livingston. Si on ajoute à cela le fait que la franchise de Milwaukee a aussi déboursé 2.5 millions de dollars le soir de la Draft pour acquérir le 36e choix, en provenance d’Orlando, pour recruter Andre Jackson Jr, cela porte le total de l’investissement financier sur les deux rookies à quasiment 18 millions de dollars ! Une sacrée preuve de confiance en leur potentiel et leur développement.

« On peut voir qu’ils ont été bien coachés par le passé. Ils sont attentifs, toujours à l’heure. Ils apprennent vite et se donnent à fond sur le terrain. Jusqu’à maintenant, c’est un plaisir de les entrainer », appréciait d’ailleurs Adrian Griffin, le nouveau coach des Bucks, qui officiait aussi en Summer League. « Car ils ont du talent, mais parfois le talent seul ne suffit pas. Il faut savoir aussi être à l’écoute, se laisser coacher. C’est le cas chez Chris et Andre. »

La Summer League pour s’acclimater

Coachés à Las Vegas par Adrian Griffin, qui apprend donc très tôt dans l’intersaison à les connaitre, Andre Jackson Jr. (5.4 points, 6.4 rebonds et 2.4 passes en Summer League) et Chris Livingston (10.6 points et 5.8 rebonds) ont ainsi démarré tranquillement leur transition vers le monde NBA, en attendant les choses sérieuses à la rentrée.

« C’était une bonne expérience. On apprend sans cesse des nouvelles choses en côtoyant des nouveaux coéquipiers et entraineurs. Donc j’ai essayé de retenir le plus de choses possible, et de jouer un basket simple », expliquait Andre Jackson Jr. « Parfois, il faut simplement être pragmatique, jouer simple et intelligemment. Bosser dur, oui, mais bosser intelligemment, sinon il n’y aura pas de progrès sur le terrain. »

Un constat partagé par son collègue rookie Chris Livingston, lui aussi serein dans son approche.

« La transition a été plutôt tranquille. Coach Griffin a fait un bon boulot avec la terminologie et les systèmes, pour faire en sorte que les rookies ne soient pas paumés. Donc jusqu’à maintenant, tout se passe bien, je m’adapte plutôt vite et bien », ajoute l’ancien ailier de Kentucky. « En tout cas, je pense que le plus important, c’est de se concentrer sur les détails. En NBA, ce sont des détails qui séparent parfois certains joueurs. »

Pour le moment, Andre Jackson Jr. et Chris Livingston donnent donc des bonnes raisons de penser que l’investissement des Bucks paiera à terme. Sans doute en couveuse la saison prochaine, les deux rookies, avec la bonne mentalité, vont travailler sereinement dans un environnement compétitif qui les tirera vers le haut.