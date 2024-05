Robert Williams III travaille pour être plus agressif offensivement

Depuis le début de sa carrière, avec son 73% de réussite au shoot, Robert Williams III est un modèle d’efficacité. Sauf qu’il ne tourne qu’à 7.3 points et 4.5 shoots tentés par match. Le pivot de Boston est donc discret, parfois trop.

C’est pourquoi cet été, il a décidé de travailler avec le coach personnel Aaron Miller pour franchir un cap. Ce dernier a parlé avec le joueur mais aussi avec les Celtics pour savoir sur quels points il fallait insister. Un secteur s’est imposé : l’agressivité, voire l’égoïsme. L’envie de shooter tout simplement, et de ne pas se contenter des miettes.

« Jayson Tatum devient fou quand Williams ne prend pas de tirs », explique Aaron Miller pour NBC Sports. « Cela ne lui plaît pas s’il n’est pas une menace, s’il ne regarde pas le cercle. Tatum pense que Williams a besoin de shooter et c’est important pour sa confiance. Il a le feu vert pour prendre des tirs, même à mi-distance, car les Celtics ont besoin de ça. Cela va ouvrir des opportunités pour Tatum et Jaylen Brown. »

Durant l’intersaison, Robert Williams III copie ainsi des situations qu’il peut vivre avec les deux stars de Boston, afin de gagner en efficacité avec le ballon et créer des menaces pour l’adversaire.

« Sans le ballon, il est excellent. Il est très bon au rebond offensif et pour se mettre en bonne situation sans la gonfle », poursuit Aaron Miller. « Mais comment le rendre très bon avec le ballon ? Comment peut-il avoir la balle quand Tatum et Brown sont pris à deux ? Comment peut-il trouver un coéquipier pour un tir ouvert ? L’idée, ce n’est pas forcément de marquer des points, mais aussi de faire les bonnes actions. »

Le pivot de Boston, qui a tenté 96% de ses tirs à moins de trois mètres en 2022/2023, va-t-il prendre quelques tirs à mi-distance, voire à 3-pts, la saison prochaine ?

« Je veux que les gens comprennent que, même s’il ne shoote pas à 3-pts, on fait d’une pierre deux coups. Il gagne en confiance, il devient un meilleur poseur d’écran », répond Aaron Miller. « Peut-être qu’il ne va pas marquer ce tir en tête de raquette, mais on coche toutes les cases pour réussir notre mission. Il sera en meilleure forme physique et il gagne en confiance. »

