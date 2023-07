Le retour de la Jordan Jumpman Pro Quick

Parmi la « Team Jordan », Eddie Jones a fait partie de ceux qui ont assuré la promotion de la Jordan Jumpman Pro Quick, sortie en 1998. Au point que la paire est devenue la favorite de l’arrière shooteur durant ses dix ans de carrière qui ont suivi.

Vingt-cinq ans plus tard et six ans après sa dernière réapparition sur le marché, le modèle fait son retour en trois coloris : un Chicago, un « University Blue » aux couleurs de North Carolina, et un troisième entièrement noir.

La Jordan Jumpman Pro Quick est disponible depuis hier sur le Nikestore US au prix de 145 dollars.

(Via SneakerNews)

—

