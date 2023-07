La Summer League a conforté les Wizards dans leur choix d’avoir misé sur Bilal Coulibaly à la Draft. Le nouveau « front office » de DC ne pouvait qu’être satisfait de la Summer League réalisée par le Français de 18 ans, qui a connu une progression linéaire entre son premier et son dernier match à Las Vegas, une progression assez rapide qui a rappelé son ascension fulgurante à Boulogne-Levallois la saison dernière, sa toute première chez les pros.

Invité du podcast « Off The Bench », le nouveau GM de la franchise, Will Dawkins, a confié que cette confrontation au plus haut niveau professionnel français avait joué un rôle dans leur choix de miser sur Bilal Coulibaly.

« C’est en partie pour cela que nous l’avons choisi. Pour un jeune homme comme lui qui, sur le plan athlétique, est encore en train de se développer, sa défense sera toujours en avance sur son attaque. Il a un état d’esprit, un état d’esprit compétitif pour réussir, il est fin, il passe par-dessus les écrans, il défend sur plusieurs postes », a expliqué Will Dawkins. « En discutant avec le staff, on leur a dit : ‘Mettons-le à l’essai, mettons-le sur le terrain, sur les meilleurs arrières, les meilleurs ailiers, sur quelques grands, et voyons ce qu’on a’. Il a compris ce qu’il devait faire et voulait vraiment y aller. Mais comme je l’ai dit, quand tu as joué contre des professionnels, la transition n’est pas aussi difficile pour lui comme ça peut l’être pour des gars qui arrivent directement de l’université ».

Une bonne base de travail

S’il a apprécié ce qu’il a vu sur le terrain, Bilal Coulibaly ayant été en mesure de montrer bien des choses, que ce soit en défense comme en attaque avec même un tir « clutch » face à Boston, Will Dawkins a surtout aimé le mental d’acier de son rookie et sa volonté d’apprendre. Une maturité qui laisse présager de très bonnes choses.

« Il a une grande force de caractère. Il a beaucoup de dureté en lui. Il sait que pour donner, il faut parfois aussi recevoir. Il n’a pas peur de ça. J’aime les gars qui se battent, qui sont compétitifs et confiants. Mais c’est un garçon humble. Il va travailler, continuer à travailler, continuer à se battre », a ajouté Will Dawkins.

Même s’il a fait plus que rassurer sa nouvelle direction avec une ligne de stats à 12.3 points, 4.8 rebonds, 2.0 passes décisives, 0.5 interception, et 2.3 contres en 30 minutes en moyenne sur quatre matchs, Bilal Coulibaly sait malgré tout qu’il est loin d’être arrivé. Mais les bases sont là, et elles sont plutôt encourageantes.

« Il sait qu’il a beaucoup de choses à travailler et je m’attends à ce que son jeu soit à un niveau différent de ce qu’il est actuellement. Mais pour l’essentiel, nous voulons qu’il aille sur le terrain, qu’il s’amuse, qu’il joue dur et qu’il observe ce qu’il se passe », a ainsi finalement conclu le dirigeant.