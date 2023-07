Jahlil Okafor part à la découverte de l’Europe

Ancien jeune talent de la NBA, Jahlil Okafor s’en est allé à l’étranger depuis maintenant deux ans et son tour du globe continue.

Après avoir découvert la Chine puis le Mexique (G-League) ces deux dernières années, le voilà ainsi qui rejoint l’Espagne, où un contrat d’un an avec le club de Saragosse l’attend.

À 27 ans, le 3e choix de la Draft 2015 va donc mettre pour la première fois les pieds en Europe, au sein de l’un des championnats les plus relevés de la planète. Malgré ses limites en défense, son profil d’intérieur « old school », très doué offensivement, peut lui permettre de faire des dégâts dans la peinture.

En six saisons dans la Grande Ligue, pour un total de 247 matchs étalés entre Philadelphie, Brooklyn, New Orleans puis Detroit, Jahlil Okafor affiche 10.4 points et 4.7 rebonds de moyenne en carrière.

Souvent blessé, il n’est jamais devenu un pivot dominant, comme on pouvait l’imaginer à sa sortie de Duke.

Jahlil Okafor Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 53 30 50.8 16.7 68.6 2.3 4.7 7.0 1.2 2.6 0.4 2.3 1.2 17.5 2016-17 PHL 50 23 51.4 0.0 67.1 1.6 3.2 4.8 1.2 2.4 0.4 1.8 1.0 11.8 2017-18 * All Teams 28 13 55.8 25.0 72.4 0.8 2.3 3.0 0.4 1.8 0.1 0.8 0.6 6.3 2017-18 * BRK 26 13 56.6 25.0 76.0 0.7 2.3 2.9 0.4 1.7 0.1 0.7 0.6 6.4 2017-18 * PHL 2 13 44.4 0.0 50.0 2.0 2.5 4.5 0.5 3.5 0.0 1.5 1.0 5.0 2018-19 NOP 59 16 58.6 20.0 66.3 1.4 3.3 4.7 0.7 1.6 0.3 0.9 0.7 8.2 2019-20 NOP 30 16 62.3 33.3 64.5 1.6 2.6 4.2 1.2 2.2 0.2 1.3 0.7 8.1 2020-21 DET 27 13 61.8 22.2 70.8 0.9 1.6 2.4 0.5 1.4 0.2 0.8 0.2 5.4 Total 247 20 54.2 22.2 67.6 1.5 3.2 4.7 0.9 2.1 0.3 1.4 0.8 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.