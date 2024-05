L’heure du bilan pour Brandin Podziemski, le rookie des Warriors

Il avait promis des triple-double des Warriors. Brandin Podziemski a plus ou moins tenu parole durant cette Summer League. Le 19e choix de la Draft a échoué d’un rebond pour atteindre cette marque statistique (10 points, 9 rebonds et 10 passes décisives) face aux Pelicans le dimanche précédent.

Mais de cette performance, on pourra aussi retenir son terrible ratio au niveau du tir : 3/16… Qui plus est dans une nouvelle défaite de son équipe, repartie de Las Vegas sans victoire (0-5) et avec un bilan estival négatif (une seule victoire au total en sept rencontres).



« On n’a atteint aucun de nos objectifs. On n’a pas gagné un match (à Las Vegas) donc c’est difficile. Je pense qu’individuellement, j’ai plutôt mal joué, mais la ligue d’été sert à ça, et c’est pour ça qu’on a le temps de grandir et de se développer jusqu’au mois d’octobre », relativise le rookie californien en ayant donc en tête le début de la saison régulière.

Brandin Podziemski a la passe dans le sang

En cinq rencontres, où il a été titulaire à chaque fois, le gaucher a tourné à 8,6 points, 6,8 rebonds et 6 passes en moyenne sur 30 minutes, et prouvé qu’il était capable de créer le jeu. Il a en revanche eu beaucoup plus de mal à shooter avec efficacité : 26%, dont 22% de loin (5/23)… Sans compter ses quatre ballons perdus par rencontre, en raison de passes à haut risque.

« L’une de mes faiblesses est que je considère toutes les choses de base que je fais très bien comme allant de soi. Je vais toujours prendre le rebond, toujours passer la balle. Je considère cela comme acquis, comme si c’était l’une des choses que l’on attendait de moi. À cet égard, je pense que je me suis bien débrouillé. Les tirs ne sont clairement pas rentrés, mais je ne peux pas le contrôler », juge l’ancien joueur des Broncos de Santa Clara.

Prouver qu’il n’est pas un bide

Adresse ou pas, son coach estival, Jacob Rubin, a apprécié le niveau de compétition et la résilience dont il a fait preuve. Aussi, « je crois qu’il a fini dans le top 10 au niveau des passes décisives. Le cheminement ne se résume pas au fait de rentrer des tirs ou non. Cela consiste à faire le bon choix, encore et encore. On ne peut pas toujours contrôler le résultat, à savoir si le ballon rentre ou pas. Les meilleurs joueurs comprennent que même lorsqu’on rate des tirs, il faut continuer. Et BP n’a jamais hésité à le faire », constate le technicien.

Le rookie a désormais plusieurs mois devant lui pour tenter de corriger le tir, en sachant pertinemment que ne disposera pas d’autant de liberté au moment de démarrer avec l’équipe première. « Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se disent déjà ‘Oh, c’est un bide’. Je pense que j’ai ma place. Beaucoup de gens n’ont pas le même avis, mais c’est ce que je pense », termine le joueur de 20 ans.