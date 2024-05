Joe Lacob : « On fait tout ce qu’on peut. Je ne peux pas faire plus d’efforts »

« Il n’y a pas de double agenda. Il n’y en a jamais eu, il n’y en a toujours pas et il n’y en aura jamais. » Joe Lacob a le mérite d’être clair en assurant que les Warriors n’ont jamais cherché à développer les jeunes tout en profitant des dernières belles années du trio historique Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

« Il n’y a qu’un seul agenda chaque année, qui est d’avoir le meilleur produit sur le terrain, d’avoir la meilleure équipe, d’être aussi compétitif que possible pour gagner un titre », développe le propriétaire de la franchise californienne, interviewé par Mercury News.

Les choix de ces dernières semaines l’ont démontré. Mike Dunleavy Jr., remplaçant de Bob Myers comme GM, a rapidement pris ses marques en frappant fort avec la venue de Chris Paul, en échange de Jordan Poole, Patrick Baldwin Jr. et Ryan Rollins. Il s’agissait donc de récupérer un futur Hall of Famer, âgé de 38 ans, en faisant une croix sur un potentiel futur All-Star de 24 ans.

Mais plusieurs facteurs sont entrés en compte, une « décision à multiples facettes » comme dit le dirigeant. L’aspect salarial bien sûr, puisque ce transfert offre bien plus de souplesse financière à l’équipe. Sans compter un effet favorable possible en interne alors que le début de saison des champions 2022 avait été bouleversé par le coup de poing asséné par Draymond Green sur Jordan Poole.

On devait changer quelque chose

« On devait changer quelque chose. Il s’agit d’un changement à court terme, mais Chris Paul est un fabuleux (futur) Hall of Famer qui, je pense, aidera certainement notre second cinq, notre premier cinq s’il y joue… Où qu’il joue, c’est un gars formidable », poursuit le propriétaire, qui ne sait pas encore quel sera le statut de « CP3 ».

« C’est aux entraîneurs de décider. Je suis sûr qu’ils en parlent, mais qui sait ? Il pourrait être titulaire, il pourrait ne pas l’être. Le but est d’avoir beaucoup de talent sur le terrain et de voir ce qui se passe. Qui débute n’a pas vraiment d’importance de toute façon, ce qui compte c’est qui termine le match », balaye Joe Lacob.

Ce dernier, malgré l’âge avancé du nouveau venu ainsi que des cadres de l’équipe, est persuadé que ses Warriors ont de beaux jours devant eux. « On peut être bons pendant plusieurs années, pas seulement une, mais on veut absolument gagner. On fait tout ce qu’on peut. On va avoir une masse salariale énorme cette année, la plus importante de l’histoire de la NBA, et on essaie de gagner. Je ne peux pas faire plus d’efforts », termine celui qui compte garder le quatuor Steve Kerr – Curry – Thompson – Green intact jusqu’au bout.