De nouveaux Kobe arrivent en NBA

Un seul joueur portant le prénom Kobe a évolué en NBA. Et il s’agit bien évidemment de Kobe Bryant.

Il faut dire que le prénom était extrêmement rare avant le milieu des années 1990. Et les parents du « Black Mamba » l’ont appelé ainsi en voyant le terme (boeuf de Kobé) sur le menu de leur restaurant japonais préféré…

Néanmoins, après l’arrivée du « Black Mamba » en NBA, le prénom est rapidement devenu populaire aux Etats-Unis, avec jusqu’à 1 552 petits et petites « Kobe » né(e)s en 2001. Et si la popularité du prénom est retombée à partir de 2004, elle est remontée suite à la mort de l’ancien Laker, avec encore 1 508 enfants prénommés « Kobe » qui sont nés en 2020 et 844 l’an passé.

Et parmi la vague de Kobe nés au début des années 2000, il y a Kobe Bufkin et Kobe Brown, qui vont jouer en NBA la saison prochaine. Le premier a été drafté par les Hawks (15e) quand le second a été choisi par les Clippers (30e).

Une éthique de travail lié au prénom

Ils seront donc les premiers Kobe dans la Grande Ligue depuis le « Black Mamba »…

« Ça représente beaucoup » explique Kobe Brown. « J’ai l’impression qu’il y a une cible dans mon dos. Beaucoup de gens, quand ils entendent le nom Kobe, pensent à Kobe Bryant. Il est évident que je ne suis pas lui, loin de là. Mais j’essaie de garder cette motivation et de jouer aussi dur que possible, comme il le faisait. »

Pour Kobe Bufkin, le prénom a certaines conséquences.

« Cela ne m’a jamais trop affecté quand il s’agit de jouer au basket », assure l’ancien de Michigan. « J’essaie de ne pas trop y penser sur le terrain. Mais il est évident que ce nom implique une certaine éthique de travail, qu’il faut essayer d’égaler. Et c’est très difficile. Si j’arrive à en faire la moitié, ce sera déjà bien. »

Le meneur/arrière d’Atlanta reconnait que son prénom est la marque visible de l’impact de Kobe Bryant.

« Cela montre à quel point il a inspiré plusieurs générations. Je faisais en quelque sorte partie de la première génération qui l’a suivi, et c’est fou que nos parents aient eu la volonté de nous donner son nom. »

Pour l’anecdote, l’autre rookie des Clippers se prénomme lui Jordan (Miller)…